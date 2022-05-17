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Son dakika haberi: Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberi: Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

17.05.2022 14:47
Son dakika haberi: Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler... Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 20 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 20 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Narkotik timler tarafından il merkezi, Alaca ve Sungurlu ilçelerinde uyuşturucu madde satışının önlenmesine yönelik yapılan operasyonlarda Türk ceza kanunun 191 maddesinden yer alan uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından 15 kişi, Türk ceza kanunun 188 maddesinden yer alan uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan ise 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların üst araması, ev ve araçlarında yapılan aramalarda 15,70 gr esrar maddesi, 7,05 gr sentetik kannobinoid maddesi, 5,02 gr metamfetamin maddesi, 681 adet sentetik ecza, 1 adet yivsiz tüfek, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 3 adet mermi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevkedilen 20 zanlıdan; uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakılırken, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3 çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 zanlı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ÇORUM

Son dakika haberi: Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberi: Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberi: Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberi: Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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