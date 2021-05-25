Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye İHA ihraç edecek - Son Dakika

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye İHA ihraç edecek

25.05.2021 10:53

Gelen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'ya satışı gerçekleştirilen 24 Silahlı İnsansız Hava Aracı'na (SİHA) ilişkin, Az önce imzalanan belge ile Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye İnsansız Hava Aracı (İHA) ihraç edecek dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'ya satışı gerçekleştirilen 24 Silahlı İnsansız Hava Aracı'na (SİHA) ilişkin, Az önce imzalanan belge ile Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye İnsansız Hava Aracı (İHA) ihraç edecek dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Bu ziyaretin iki ülke arasındaki köklü bağları daha da güçlendireceğini vurgulayan Erdoğan, 2017 yılında kıymetli dostumun davetine icabet ile gerçekleştirdiğim ziyarette Polonya'nın son yıllarda kaydettiği ilerlemeyi bizzat görme imkanı bulmuştum. Türkiye ve Polonya'nın başta ekonomi ticaret ve yatırım olmak üzere birçok alanda büyük bir iş birliği potansiyeline sahip olduğuna inanıyorum dedi.

'10 MİLYAR DOLAR HEDEFİNE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm, savunma, sanayi, tarım ve spor alanlarında imzalanan anlaşmalar ile iş birliğini çok daha ileri noktalara taşıyacaklarını belirterek, Sayın Cumhurbaşkanı ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde ilişkilerimizi tüm yönleri ile ele aldık. Türkiye-Polonya arasındaki geniş iş birliği imkanlarını istişare ettik. Mevcut ortak mekanizmaları daha etkili şekilde kullanmak konusundaki kararlılığımızı teyit ettik. 2017 yılındaki Polonya ziyaretinde ikili ticaret hacmimizi 10 milyar dolara ulaştırmak gibi bir hedefimiz vardı. Bu hedef şu anda 6,5 milyar dolar civarında. Biz bu 6,5 milyar dolar olan ticaret hacmini bugün yaptığımız görüşmelerle kesinlikle 10 milyar dolara ulaştırma kararlılığımızı gösterdik. Geçen yıl salgını rağmen ikili ticaretimiz artarak 6,5 milyar dolara ulaştı. Bu yılın ilk çeyreği itibariyle de 2 milyar doları aşmış bulunuyoruz. Rakamların da işaret ettiği üzere 10 milyar dolar hedefine emin adımlarla ilerliyoruz diye konuştu.

'İLK KEZ NATO VE AB ÜYESİ BİR ÜLKEYE İHA İHRAÇ EDİYORUZ'

Erdoğan, kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini yapabilen 10 ülke içinde yer aldıklarını belirterek, Dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 7 firma ile temsil ediliyoruz. Aynı şekilde insansız hava araçlarında dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden biriyiz. Bu tecrübe, kabiliyet, imkanlarımızı NATO müttefikimiz Polonya'yla da paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Az önce imzalanan belge ile Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülke ile İHA ihraç edecektir. Bu alandaki iş birliğimizin önümüzdeki dönemde artarak süreceğine inanıyorum. İkili ilişkilerimizin her alanda gelişmesi halklarımızı birbirine daha da yakınlaştırıyor. Türkiye'nin, Polonyalı turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonlarından biri olmasından memnuniyet duyuyoruz ifadelerini kullandı.

'NATO MİSYONU KAPSAMINDA F-16'LARIMIZI POLONYA'YA GÖNDERECEĞİZ'

Anlaşma töreni sırasında turizm alanında imzalanan ortak bildirinin iki ülke arasında güvenli seyahati teşkil edeceğini söyleyen Erdoğan, Polonyalı misafirlerimiz güvenli turizm uygulamamız sayesinde tatillerini Türkiye'de gönül rahatlığıyla geçirebilirler. Polonya, AB üyelik sürecimizi destekleyen, vizyonu geniş bir ülkedir. Türkiye'nin tutum ve görüşlerinin birlik içinde doğru anlaşılması konusunda Polonya'nın yapıcı desteğini hep yanımızda hissettik. Tarih boyunca dostane ilişkiler içinde bulunan Türkiye ve Polonya bugün de NATO çerçevesinde güçlü ve örnek bir dayanışma sergiliyor. Bölgesel ve uluslararası güvenlik mimarisinin muhafazası için iş birliğimizi sürdürüyor, barışa katkı sağlıyoruz. Bu çerçevede Polonya'nın, NATO'nun Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirleri kapsamında İncirlik üssümüze deniz karakol uçağı ve askeri misyon göndermesini memnuniyetle karşılıyoruz. Biz de NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Misyonu kapsamında F-16 uçaklarımızı yakında Polonya'ya göndereceğiz dedi.

POLONYA CUMHURBAŞKANI DUDA CİHAZLARIN ALIMI ÖNEM ARZ EDİYOR

Konuk Cumhurbaşkanı Duda ise iki ülke arasındaki anlaşmaların çok önemli olduğunu belirterek, Bu sözleşmelerde öncelikle milli savunma konusunda kullanılan cihazların satın alımı konusu çok önem arz ediyor. Ticari iş birliğimiz konusunda 10 milyar miktarından bahsetmiştik. Belki 10 milyara ulaşmamıştık ama halen ticari olarak gelecek için çok güzel bir durum öngörülüyor. Ortak ticari iş birliğimizi 10 milyara ulaştıracak. Ben daha önce 3 taraflı; Romanya-Polonya-Türkiye arasında diyaloğun kurulmasını önermiştim. Romanya Cumhurbaşkanı da buna olumlu tepki gösterdi. Bu 3 taraflı görüşmeler devam edecektir ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE-POLONYA-ROMANYA OLARAK NELER YAPABİLİRİZ BUNUN ÜZERİNDE DURMAMIZ LAZIM'

İki lider, açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm alanında yeni hedefler tespit edilip edilmediğine ilişkin, Ticaret hacmi, turizmin dışındaki başlıkları kapsıyor. Ağırlıklı olarak bizim konuştuğumuz konu zaten turizm oldu. Ama ekonomik ilişkilerin boyutu da bayağı yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanı kısa zaman içerisinde Polonya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek ve muhataplarıyla konuları ele alacaklar. Ticaret Bakanımızın da bir Polonya ziyareti olacak. Bunlar da yine burada ilişkileri ele alacaklar ve karşılıklı vergilendirme konularını değerlendirecekler. Biz Türkiye-Polonya olarak NATO ülkesiyiz; NATO ülkesi olarak NATO içinde neler yapabiliriz, dayanışmamız neler olabilir bunları değerlendirdik. Bir 3'den bahsettik. Bu 3'lü, Türkiye-Polonya-Romanya olarak neler yapabiliriz, ne gibi adımlar atabiliriz bunların da üzerinde durmamız lazım. Yani bu konuda değerli dostum Sayın Duda, aynı şekilde Romanya Cumhurbaşkanı ile bazı görüşmeleri yapmak suretiyle bu süreci hızlandıracağız ve böylece de bu sularda çok da farklı bir adımları inşallah atmış olacağız diye konuştu.

Koronavirüsle ilgili mücadeleyi de görüştüklerini söyleyen Erdoğan, Aşı konusu vesaire bunların hepsini aramızda değerlendirdik. Şu anda Polonya'nın bu konudaki gayretleri iyi konumda. Artık istatistik eğrisi olumlu bir istikamette, Türkiye'de de aynı şekilde Polonya'da da dedi.

İki ülke arasında tarım, turizm, ticaret ve savunma alanlarında 5 ayrı anlaşma imzalanırken, Polonya'ya satışı gerçekleştirilen 24 SİHA için de Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar anlaşma imzaladı.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye İHA ihraç edecek
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye İHA ihraç edecek
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye İHA ihraç edecek
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye İHA ihraç edecek

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Polonya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye İHA ihraç edecek - Son Dakika


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