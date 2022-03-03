Son dakika haberi | Damper yüksek gerilim hattına temas etti, şoför akıma kapılıp öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Damper yüksek gerilim hattına temas etti, şoför akıma kapılıp öldü

03.03.2022 19:45
Son dakika haberi | Damper yüksek gerilim hattına temas etti, şoför akıma kapılıp öldü

Gelen son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, maden ocağı sahasında açtığı damperin yüksek gerilim hattına temas etmesiyle akıma kapılan şoför Mustafa Elbaş (30), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, maden ocağı sahasında açtığı damperin yüksek gerilim hattına temas etmesiyle akıma kapılan şoför Mustafa Elbaş (30), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Tüllüce Mahallesi'ndeki bir maden ocağında meydana geldi. Mustafa Elbaş, iddiaya göre, atıkları temizlemek için yüksek gerilim hattının altında damperi açtı. Bu sırada araçtan inen Elbaş, havaya kalkan damperin yüksek gerilim hattına teması sonucu ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekibi, Elbaş'ı Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mustafa Elbaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Elbaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Damper yüksek gerilim hattına temas etti, şoför akıma kapılıp öldü - Son Dakika


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