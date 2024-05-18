Karabük'te Şeker Komasına Giren Yolcu Otobüs Şoförü Tarafından Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika
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Karabük'te Şeker Komasına Giren Yolcu Otobüs Şoförü Tarafından Hastaneye Ulaştırıldı

Karabük\'te Şeker Komasına Giren Yolcu Otobüs Şoförü Tarafından Hastaneye Ulaştırıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde halk otobüsünde şeker komasına giren yolcunun şoför tarafından hastaneye ulaştırılması araç içi güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Yolcunun rahatsızlandığını fark eden şoför, otobüsü yolun kenarına çekerek genç kıza ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Daha sonra otobüsün şoförü, yolcuları indirip güzergah dışına çıkarak genç kızı hastaneye götürdü. Yolcunun sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, olay araç içi güvenlik kamerasına yansıdı.

18.05.2024 10:57
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde halk otobüsünde şeker komasına giren yolcunun şoför tarafından hastaneye ulaştırılması araç içi güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Safranbolu ilçesinde arkadaşları ile halk otobüsüne binen Ayşegül isimli genç kız aniden rahatsızlandı. Seslerin geldiğini duyan şoför aracını yolun kenarına çekerken, şeker komasına girdiği öğrenilen genç kıza ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Daha sonra inisiyatif alan otobüsün şoförü, yolcuları indirip, güzergah dışına çıkarak genç kızı hastaneye götürdü. Sağlık görevlilerine teslim edilen yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otobüste yaşananlar araç içi güvenlik kamerasına yansıdı.

Gazetecilere konuşan otobüs şoförü Selim Şirin, yolcunun rahatsızlandığını görünce güvenli bir şekilde aracını yolun kenarına park ettiğini belirtti.

Genç kızın hava alabilmesi için otobüsteki yolcuları indirdiklerini ifade eden Şirin, "Hastayı en yakın Safranbolu Devlet Hastanesine ulaştırmaya çalıştık ve ulaştırdık. Yanındaki arkadaşları şeker komasına girdiğini söyledi. Daha önce de olmuş. Zaten hastanenin önüne geldiğimizde bilinci yerine gelmişti. Teşekkür ederek araçtan indiler" dedi.

Şirin, yaptığının insanlık görevi olduğunu söyledi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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