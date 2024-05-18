Bahçeli, kumpas iddialarıyla ilgili sert konuştu: Kalkışma olursa cüret edenlerin başı mutlaka ezilmeli

Politika

MHP'nin iki gün sürecek kampı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başladı. Toplantı öncesi açıklamada bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasındaki gizli tanığın "kumpas" iddialarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"CÜRET EDENLERİN BAŞI MUTLAKA EZİLMELİDİR"

Bahçeli, "Kumpasçılarla işimiz olamaz. Devletin içinde FETÖVARİ benzeri hukuk dışı yapılanma ve gayrimeşru hiyerarşik sistem kuran, pozisyon mücadelelerine girişen, nifak üreten odaklarla asla yolumuz kesişemez. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Doğruları söylemekten hiç korkmayacağız. Etki ajanlarına, dış güçlerin operasyon elemanlarına asla taviz vermeyeceğiz. Kalkışmaya cüret edenlerin başı mutlaka ezilmelidir" ifadelerine yer verdi.

AYHAN BORA KAPLAN DAVASI

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla ilgili de bir açıklama yapan Bahçeli, "Çok sağlıklı, dürüst, ahlakça ve milli şuura dayalı şekilde yakından takip ediyorum" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

"Seçimlerin kesin sonuçları YSK tarafından açıklanmıştır. Seçimlerde partilerin aldığı oyun sağlıklı ve gerçekçi değerlendirilmesi için il meclis üyeliği tek yoldur. Belediye başkanı seçiminde oy verme eğilimi ile meclis üyeliğinde oy verme eğilimi farklıdır. Ülke genelinde MHP il genel meclis üyeliğinde yüzde 16,64 oy almıştır. Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 48,8'dir. Bazı zeka özürlülerinin zaviyesinden baktığımızda partimiz yüzde 1,65 oy almıştır. 28 ilde ittifak, 2 büyükşehirde kendi adayını gösteren MHP'yi yüzde 1,65 ile tartıya çıkarmak aymazlık olduğu kadar karanlık bir niyettir. Havanda su dövenlerin havaları sönmüştür. MHP, Türkiye çapında müstesna bir sonuç almıştır. Milletimiz hükmünü vermiş, sevdalılarının başını öne eğmemiştir. Aziz milletimizin kararı başımızın üstünedir.

"YUMUŞAMA ÇAĞRILARI SÖZDE KALMAMALI"

MHP ve Cumhur İttifakı ister yerel ister merkezi yönetimde milletimize hizmetle mesuldür. Türkiye seçimlerin yüksek gerilimli atmosferinden uzaklaşmalıdır. Yumuşama çağrıları sözde kalmamalıdır. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini yakalamak milli hedefimiz olmalıdır. Türkiye'yi dipsiz tartışmaların içine sürüklemekten kaçınmak hepimizin vazifesidir. Yapacaklarımız çok, yavaş harekete hakkımız yoktur.

"BİZ NE DİYORSAK ONU YAPARIZ"

Türkiye ve Türk milletinin tarih, kültür ve kardeşlik vadisinde buluşup birbirimizle kenetlenemeyecek miyiz? Yoksa birbirimize sırt mı çevireceğiz? Belediye kaynaklarını terör örgütüne peşkeş çekenlerin yakasından mı tutacağız, demokrasi ve özgürlük için tamam mı diyeceğiz? Biz ne diyorsak onu yaparız. Bizim kucaklaşma ve uzlaşma vasatımız, ülkemizin baki çıkarları vazgeçilmezdir.

KOBANİ KARARLARI

Türk hükümetini ortadan kaldırmaya hoşgörüyle bakmak, yargıyı işlevsiz hale sokmanın hesabını yapmak tükeniş ve altüst oluş demektir. 6-8 Ekim olaylarını azmettirenlerin cezasına karşı gelmek devlete ve millete hakaret olup art niyetlilik ve ikiyüzlülüktür. Hukuksuzluk demek artniyetliliktir. Muhalefet partilerinin arayışı usulde yumuşama ise böylesi bir yumuşama yıkıma çanak tutmak, hukuk devletinin surlarında gedik açmak demektir. Kutuplaşmayı besleyenler bellidir."