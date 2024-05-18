Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık ile polis şefi arasında iletişimi sağlayan isim gözaltında

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Türkiye'nin gündemine oturan Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üzerinden hükümete kumpas kurulacağı iddiaları konuşulmaya devam ederken, soruşturmada yer alan 2 kilit isim arasında iletişime aracılık eden sivil şahıs N.Ö.K. gözaltına alındı.

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan davasının gizli tanığı Serdar Sertçelik önce deşifre olmuş, ardından yurtdışına kaçmıştı. Zorla gizli tanık yapıldığını iddia eden Serdar Sertçelik, emniyetin daha önce AK Parti'de bakanlık yapan birçok isim ile halen aktif görevde bulunan bazı bürokratların isimlerini dosyaya sokmaya çalıştığını ileri sürmüştü. İddiaların ardından başlatılan soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele'den sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Müdür Yardımcısı Şevket Demircan açığa alınmış, daha sonra haklarında gözaltı kararı verilmişti.

2 İSİM ARASINDA İLETİŞİMİ SAĞLIYORDU

3 polis müdüründen Kerem Gökay Öner dün akşam serbest bırakıldı. Devam eden soruşturma kapsamında; firari sanık Serdar Sertçelik ile şüpheli Şevket Demircan arasındaki iletişime aracılık eden sivil şahıs N.Ö.K. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

ŞÜPHELİLERİN DİJİTAL İNCELEME İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Devam eden soruşturma kapsamında; firari sanık S.S. ile şüpheli Ş.D. arasındaki iletişime aracılık eden sivil şahıs N.Ö.K. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla gözaltına alınmıştır. Halen gözaltında 8 şüpheli bulunmaktadır. Şüphelilerin dijitallerinin inceleme işlemleri devam etmektedir. Soruşturmada gelişme oldukça kamuoyuyla paylaşılacağı hususu saygıyla duyurulur" denildi.