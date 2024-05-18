Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık ile polis şefi arasında iletişimi sağlayan isim gözaltında - Son Dakika
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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık ile polis şefi arasında iletişimi sağlayan isim gözaltında

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında gizli tanık Serdar Sertçelik'in "kumpas" iddiaları sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor. Firari Sertçelik ile Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan arasında iletişimi sağlayan sivil bir şahıs gözaltına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 8 oldu.

18.05.2024 12:05
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Türkiye'nin gündemine oturan Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üzerinden hükümete kumpas kurulacağı iddiaları konuşulmaya devam ederken, soruşturmada yer alan 2 kilit isim arasında iletişime aracılık eden sivil şahıs N.Ö.K. gözaltına alındı.

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan davasının gizli tanığı Serdar Sertçelik önce deşifre olmuş, ardından yurtdışına kaçmıştı. Zorla gizli tanık yapıldığını iddia eden Serdar Sertçelik, emniyetin daha önce AK Parti'de bakanlık yapan birçok isim ile halen aktif görevde bulunan bazı bürokratların isimlerini dosyaya sokmaya çalıştığını ileri sürmüştü. İddiaların ardından başlatılan soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele'den sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Müdür Yardımcısı Şevket Demircan açığa alınmış, daha sonra haklarında gözaltı kararı verilmişti.

2 İSİM ARASINDA İLETİŞİMİ SAĞLIYORDU

3 polis müdüründen Kerem Gökay Öner dün akşam serbest bırakıldı. Devam eden soruşturma kapsamında; firari sanık Serdar Sertçelik ile şüpheli Şevket Demircan arasındaki iletişime aracılık eden sivil şahıs N.Ö.K. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

ŞÜPHELİLERİN DİJİTAL İNCELEME İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Devam eden soruşturma kapsamında; firari sanık S.S. ile şüpheli Ş.D. arasındaki iletişime aracılık eden sivil şahıs N.Ö.K. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla gözaltına alınmıştır. Halen gözaltında 8 şüpheli bulunmaktadır. Şüphelilerin dijitallerinin inceleme işlemleri devam etmektedir. Soruşturmada gelişme oldukça kamuoyuyla paylaşılacağı hususu saygıyla duyurulur" denildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ayhan Bora Kaplan ve 5 örgüt yöneticisi hakkında 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek', 'kasten adam öldürme', 'nitelikli kasten adam öldürme', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'nitelikli yağma', 'eziyet', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'suç üstlenme' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından 1'i ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenmişti. Diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezası talep edilmişti. Yurt dışına kaçan gizli tanık Serdar Sertçelik'in Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki polis müdürleriyle ilgili "kumpas" iddiaları sonrası çok sayıda kamu görevlisi gözaltına alınmıştı.

Soruşturmada "M7" kod adı ile gizli tanıklık yapan Sertçelik'in gözaltındayken kimlerle görüştürüldüğü, elektronik kelepçeyle nasıl rahat dolaştığı, nasıl kaçtığı, bazı siyasetçi ve bürokrat isimlerinin neden dosyaya sokulmaya çalışıldığı gibi soruların yanıtları aranıyor.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık ile polis şefi arasında iletişimi sağlayan isim gözaltında

Ayhan Bora Kaplan, Serdar Sertçelik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık ile polis şefi arasında iletişimi sağlayan isim gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Serkan Genç: örümcek ağı gibi, daha çok kişi alınır 16 0 Yanıtla
  • harun 8071: Serbest bırakılan yarın yurtdışında 8 0 Yanıtla
  • Ergül Çiftçi: yine söylüyorum yine söylüyorum yine söyleyeceğim bir an önce idam gelmesi lazım idam gelirse bu işler çok çabuk biter 5 1 Yanıtla
  • Sabri İnce: Suç işleyen ne kadar kolay çıkıyor yurt dışına. 5 0 Yanıtla
  • Ahmet Çak: şu arada adli kontrol şartıyla serbest barakılan serdar özçelik,i serbest bırakan savcı veya hakimi araştırmak elzemdir adam adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor vede kelepçeli ve yurt dışına kaçıyor beğler bu iş büyük iş kendinize gelin artık 0 0 Yanıtla

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