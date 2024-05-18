Kesime götürülen hayvana balta ve bıçakla işkence ettiler! 5 kişiye gözaltı - Son Dakika
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Kesime götürülen hayvana balta ve bıçakla işkence ettiler! 5 kişiye gözaltı

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Amasya'da bir et entegre tesisinde büyükbaş hayvana bıçak ve baltayla eziyet edildiği ortaya çıktı. Vahşetin görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında 5 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Amasya Valiliği, adli tahkikat başlatıldığını ve gerekli idari yaptırımların uygulandığını açıkladı. Tesisin avukatı ise olaydan dolayı üzgün olduklarını belirtti.

18.05.2024 12:31
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Amasya'nın Suluova ilçesinde faaliyet gösteren bir et entegre tesisinde kayda geçen görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu. Kesim için bekletilen büyükbaş hayvana çalışanlar tarafından bıçakla eziyet edildiği ve kafasına onlarca kez baltayla vurulduğu görüldü. Çektirilen eziyet karşısında inleyen hayvanın o görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Görüntüler üzerine jandarma, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Tesisteki incelemeler sonrası İ.T., N.?., H.S., E.Ç. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Et entegre tesisinde hayvana işkence! Baltayla defalarca kafasına vurdular

VALİLİK OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "17 Mayıs 2024 günü bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve ilimizde bir et entegre tesisinde çekildiği iddia edilen, büyükbaş hayvana eziyet edildiğine dair görüntülere ilişkin kamuoyunu bilgilendirmeye ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu haberlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın bilgileri doğrultusunda, konu hakkında yapılan araştırmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler İ.T., N.?., H.S., E.Ç. ve A.A. yakalanarak haklarında gerekli adli tahkikata başlanmıştır. Ayrıca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve Amasya Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzce ilgili mevzuatlar doğrultusunda, işletme ve şüpheliler hakkında gerekli idari yaptırım uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Et entegre tesisinde hayvana işkence! Baltayla defalarca kafasına vurdular

HAYVANA İŞKENCE EDİLEN TESİSTEN "ÜZGÜNÜZ" AÇIKLAMASI

Tesisi işleten şirketin avukatı Mehmet Akif Aydın, "Olaydan dolayı üzgünüz. Yıllardır faaliyet gösteren bir işletmedir. Hiçbir şekilde böyle bir durumla karşılaşılmış değildir. Bu yaşanan olayın da nasıl olduğu, geliştiğiyle ilgili açıklama yapacağız. Üzücü ve yaşanmasını kimsenin istemeyeceği bir olay" açıklamasında bulundu.

Et entegre tesisinde hayvana işkence! Baltayla defalarca kafasına vurdular

"İŞÇİLERİMİZİN PSİKOLOJİSİ ÖLEN ARKADAŞLARINDAN ETKİLENDİ"

İşletmede 5 ay önce de bir boğanın saldırması sonucu bir işçinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Aydın, "3, 4 ay önce yine burada bir iş kazası meydana geldi. Bir hayvanın işçimize çarpması sonucu işçimiz hayatını kaybetti. Onunla ilgili hukuki süreç devam ediyor. Dün aileyle anlaşmayı tamamlamıştık. Ama böyle bir olay meydana geldiği için şu an bekletiyoruz. İşçilerimizin o olaydan dolayı da psikolojisi biraz etkilenmiş durumda. Bu olayda da yine hayvan zincirinden kurtulup işçilerin üstüne gelmesiyle bir anlık olay meydana geldi" diye konuştu.

Et entegre tesisinde hayvana işkence! Baltayla defalarca kafasına vurdular
Kesime götürülen hayvana balta ve bıçakla işkence ettiler! 5 kişiye gözaltı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kesime götürülen hayvana balta ve bıçakla işkence ettiler! 5 kişiye gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Hüsamettin Ürünveren: O hayvana kurban olsunlar diyeceğim ama o hayvana yazı şimdi o kesilen mi hayvan yoksa o hayvana bu muameleyi yapan mı hayvan diyeceğim ama bunlar hayvanda olamaz 86 0 Yanıtla
  • Sabri İnce: Merhametiniz kadar ömrünüz olsun . 65 0 Yanıtla
  • Abdullah Çelik: Mutlaka tesis kapatılmalı o camilerde cezaevine atılmadı 58 2 Yanıtla
  • Osman Koca: ah insanoğlu ah..nasıl gaddar nasıl acımasız 42 0 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu: gözleri dönmüş bunların merhamet kalmamış gün yüzü görmeyin allahım ben şahitim 38 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Geçmiş görüntüler de incelensin bu ilk değildir 26 0 Yanıtla
  • Yusuf Fofana: Amasya dakl flrma kapatılmalı helal et dlye canice katledilen etleri yedirmisler millete 21 0 Yanıtla
  • Hakan Korkmaz: insanlık bitmiş 19 1 Yanıtla
  • Sinan Altintas: Hayvana eziyet.kıtabımızda yeri yoktur.O eziyet eden kişiler hayvan bile değildir 20 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Amasyalı Alevi vatandaşlarımız hayvana eziyet etmiş çok yazık 5 11 Yanıtla
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