Galatasaray ile Fenerbahçe 400. kez karşı karşıya - Son Dakika
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Galatasaray ile Fenerbahçe 400. kez karşı karşıya

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Galatasaray ile Fenerbahçe, ezeli rekabette 400. kez karşı karşıya gelecek. Şu ana kadar yapılan müsabakalarda Fenerbahçe'nin 148'e 128 üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray, derbiden en az 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

18.05.2024 09:54
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Galatasaray ile Fenerbahçe yarın oynanacağı derbiyle 400. kez rakip olacak. Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin 148'e 128 üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 99 puanla zirvede yer alıyor. Sarı-lacivertliler ise 29 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 93 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Şampiyonluk düğümü çözülebilir

Ligde son iki haftaya girilirken, Galatasaray derbiden en az 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe kazanırsa 2023-2024 sezonu şampiyonu son hafta oynanacak müsabakaların ardından belli olacak.

400. randevu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 399 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 148 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 1'i hükmen olmak üzere 128 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 123 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 540 golüne, Aslan 496 golle karşılık verdi.

İki takım bu sezon 3. kez rakip

Bu sezon Galatasaray ile Fenerbahçe iki maç yaptı. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabaka 0-0 sona erdi. İki takım ayrıca Şanlıurfa'da yapılan TFF Süper Kupa'da rakip oldu. Sarı-kırmızılılar maçın başında Mauro Icardi ile 1-0 öne geçerken, U19 ile karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertlerin sahadan çekilmesinin ardından Galatasaray hükmen 3-0 galip sayıldı.

Ligde 134. maç

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 133 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 52 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 37 kez 3 puanla ayrılan taraf olurken, 44 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 130 gol atma başarısı gösterdi.

Son 10 maçta Galatasaray üstün

Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 2 kez kazandı. 3 mücadele ise berabere sona erdi.

Arda Kardeşler düdük çalacak

Fenerbahçe - Galatasaray derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak. - İSTANBUL

Galatasaray ile Fenerbahçe 400. kez karşı karşıya
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray ile Fenerbahçe 400. kez karşı karşıya - Son Dakika

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