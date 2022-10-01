Son dakika haberi... DOLANDIRDIKLARI PARANIN İZİNİ KAYBETTİRMEK İÇİN KRİPTO CÜZDAN KULLANMIŞLAR; 7 TUTUKLAMA - Son Dakika
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Son dakika haberi... DOLANDIRDIKLARI PARANIN İZİNİ KAYBETTİRMEK İÇİN KRİPTO CÜZDAN KULLANMIŞLAR; 7 TUTUKLAMA

01.10.2022 02:06
Son dakika haberi... DOLANDIRDIKLARI PARANIN İZİNİ KAYBETTİRMEK İÇİN KRİPTO CÜZDAN KULLANMIŞLAR; 7 TUTUKLAMA

Son dakika haberi... ANKARA Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, vatandaşları cep telefonu ile arayarak kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp, hesaplarını ele geçiren dolandırıcılara yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, vatandaşları cep telefonu ile arayarak kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp, hesaplarını ele geçiren dolandırıcılara yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, hesaplarına aktardıkları paraların izini kaybettirmek için kripto cüzdan kullandıkları tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıların, bankaya ait çağrı merkezi numarasına benzer yurt dışı numarası kullanıp, kendilerini banka çalışanı olarak tanıtarak, hesaplarda olağandışı para çıkışı olduğu ve bunları kontrol etme yalanıyla vatandaşların hesaplarının boşaltıldığını belirledi. Şüphelilerin aradıkları kişilerin telefonlarına sözde güvenlik açısından program yüklettiği, ardından da vatandaşların hesaplarından kredi çekerek, paraları 3'üncü kişilere ait banka hesaplarına transfer ettikleri de tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 27.09.2022 günü düzenlenen operasyonda Antalya'da 1, Konya'da 2, İstanbul'da 2 ve İzmir'de 5 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.

KRİPTO CÜZDAN İLE PARANIN İZİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin rezidanslarda yaşadıkları ve lüks yaşam sürdükleri öğrenilirken, yapılan aramalarda ise çok sayıda cep telefonu, binlerce sim kart ve laptop ele geçirildi. Şüphelilerin, Türkiye'nin dört bir yanından yapılan dolandırıcılık faaliyetlerinin merkezi olduğu ve iş ve işlemlerin bir merkezden tek elden yürütüldüğü, paraların bu merkezden transfer edildiği, tespit edilen dolandırıcılık faaliyetlerinde banka hesaplarındaki paraların kurmuş oldukları hesap ağları vasıtasıyla yurt içi ve yurt dışı kripto cüzdanlara defalarca transfer yapılarak paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları ve çok kısa bir sürede nakit paraya çevirdikleri tespit edildi.

BİNLERCE VATANDAŞIN AÇIK KİMLİK BİLGİLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, yapılan incelemelerde şüphelilerin; kaparo dolandırıcılığı, sigorta dolandırıcılığı, kendisini avukat olarak tanıtma yöntemiyle dolandırıcılık, yasa dışı bahis dolandırıcılığı, sahte fatura gibi yöntemlerle vatandaşları milyonlarca TL zarara uğrattıkları da tespit edildi. Ayrıca, binlerce vatandaşın açık kimlik bilgilerinin olduğu dijital kayıtlar da ele geçirildi.

7'Sİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 8'i ise 30 Eylül'de Ankara 10'uncu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... DOLANDIRDIKLARI PARANIN İZİNİ KAYBETTİRMEK İÇİN KRİPTO CÜZDAN KULLANMIŞLAR; 7 TUTUKLAMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... DOLANDIRDIKLARI PARANIN İZİNİ KAYBETTİRMEK İÇİN KRİPTO CÜZDAN KULLANMIŞLAR; 7 TUTUKLAMA - Son Dakika
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