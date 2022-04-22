Son dakika haberi: Eş zamanlı baskınlardan tarih çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Eş zamanlı baskınlardan tarih çıktı

22.04.2022 10:35
Son dakika haberi: Eş zamanlı baskınlardan tarih çıktı

Son dakika gündem haberine göre Sivas'ın Suşehri ilçesinde 4 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda aralarında iki heykel bulunan çok sayıda tarihi obje ele geçirildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 4 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda aralarında iki heykel bulunan çok sayıda tarihi obje ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak geçtiğimiz gün Sivas'ın Suşehri ilçesinde dört farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda 2 heykel olmak üzere 11 tarihi obje ele geçirildi. Ayrıca define aramada kullanılan bir adet detektör bulundu. Gözaltına alının 4 kişi hakkında tarihi eser kaçakçılığı suçlaması ile adli süreç başlatıldı.

(Nevzat Yücel/İHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Diyarbakır merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon: 44 kişi hakkında gözaltı kararı Son dakika haberleri | Diyarbakır merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon: 44 kişi hakkında gözaltı kararı Son dakika haberi! Çorum'da 90 bin öğrenciye eş zamanlı 112 eğitimi Son dakika haberi! Çorum'da 90 bin öğrenciye eş zamanlı 112 eğitimi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Eş zamanlı baskınlardan tarih çıktı - Son Dakika


Son Dakika
10:38 Erdal Beşikçioğlu'nun kurduğu Tatbikat Sahnesi Fişekhane'den çekildi: Tiyatro bir ticarethane değil
10:34 Kılıçdaroğlu evinin mutfağından konuştu: Beşli çetelerin ve saray sosyetesinin duyması için elektrik faturamı ödemedim
10:18 Süt ve süt ürünlerine zam iddiası: En az yüzde 40 artış olacak
10:09 5 ay önce kafaüstü düşen Bedirhan bebek hayata tutunamadı
10:07 İmamoğlu ilk kez açıkladı: 3 eski bakan fısıltıyla Erdoğan'ı anlattı
10:05 Gülşen, kadın eşitliği için devrede! New York Times Meydanı'ndaki reklam panosunda yer aldı
10:03 Parkta sarmaş dolaş görüntülendiler! Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay'ın keyfi yerinde
09:56 Namaz kılma bahanesiyle camiye girdi, müezzinin mikrofonunu çalıp kaçtı
09:55 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde neler oldu? İlyas, Esma yardımıyla zindandan kaçtı!
09:49 Küs olduğu dayısıyla tartışan genç, fenalaşıp hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 10:49:48. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Eş zamanlı baskınlardan tarih çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement