Son dakika haberi... Eşi ile oğlunu öldürdükten sonra intihar etmişti; 7 suç kaydı çıktı (2)

Mersin'in Toroslar ilçesinde, eşi Nurgül Gürsoy Dilek ve oğlu Yiğit'i (3) tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden Ali Dilek'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca teslim alındı. Anne ve oğlunun cenazesi, Toroslar'da bulunan Güneykent Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından Yalınayak Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ali Dilek'in cenazesi ise Akbelen Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: DHA

Toroslar, Güncel, Son Dakika

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