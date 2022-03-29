Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bahçesinden topladığı atıkları bertaraf etmek isteyen kişi, yaktığı ateşin giysisini tutuşturması sonucu yanarak hayatını kaybetti.

Gürleyik Mahallesi'nde Hasan Cavaş (84), Mıgırlar mevkisindeki bahçesinden topladığı atıkları bertaraf etmek için yaktığı ateşi kontrol altında tutmak isterken kıyafetleri tutuştu.

Cavaş'ın alevler içinde kaldığını görenler, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Sağlık görevlileri ise Cavaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderilen Cavaş'ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak Gürleyik Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.