Son dakika haberi | GAZİPAŞA'DA KAZA: 1 YARALI

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Hasan Yıldırım yaralandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında D400 karayolu Gazipaşa Denizkızı kavşağında meydana geldi. Antalya istikametinden Mersin yönüne giden Bekir Kolbudak idaresindeki 63 ABL 123 plakalı yolcu otobüsü, Gazipaşa sahilinden ilçe merkezine seyir halinde olan Hasan Yıldırım idaresindeki 07 UU 253 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil refüje çıkıp yön levhalarına vurarak durdu. Hurdaya dönen otomobil sürücüsü yaralandı. Yolcu otobüsünün ön kısmında ise hafif maddi hasar meydana gelirken, yolcularda yaralanan olmadı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye sevk edildi. Yaralı otomobil sürücüsü Hasan Yıldırım'ı otomobilden itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle çıkartıldı. Yaralıya ilk müdahalesi olay yerinde yapılarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Olay anında ilçede enerji kesintisi yaşandığı ve kavşaktaki trafik ışıklarının çalışmadığı öğrenildi.