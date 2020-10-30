Son dakika haberi! Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 15 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 1.812,80 1.648,00 10,00 Pınar Et ve Un 26,52 24,18 9,68 Pınar Süt 20,84 19,80 5,25 Aksa 8,15 7,90 3,16 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,39 2,32 3,02 Türkiye Sigorta 5,70 5,58 2,15 Net Holding 3,19 3,13 1,92 Petkim 4,10 4,03 1,74 ARD Bilişim Teknolojileri 34,52 34,00 1,53 Alarko Holding 6,17 6,08 1,48 Odaş Elektrik 3,09 3,06 0,98 Zorlu Enerji 2,55 2,53 0,79 Arçelik 25,94 25,74 0,78 Çelebi 68,85 68,65 0,29 Ford Otosan 100,90 100,80 0,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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