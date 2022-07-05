ŞÜPHELİ VE OĞLU ADLİYEDE - Son Dakika
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ŞÜPHELİ VE OĞLU ADLİYEDE

05.07.2022 15:55

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde komşusu Gökhan ve oğlu Batuhan Kurt'u gürültü nedeniyle çıkan tartışmada tabancayla öldüren Şeref I. (52), geniş güvenlik önlemleri ve zırhlı araçla emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde komşusu Gökhan ve oğlu Batuhan Kurt'u gürültü nedeniyle çıkan tartışmada tabancayla öldüren Şeref I. (52), geniş güvenlik önlemleri ve zırhlı araçla emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, cinayet şüphelisinin oğlu Mert I.?yı da yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alarak, adliyeye getirdi.

Şeref I.?nın emniyetteki sorgusunda, komşularıyla geçmişte de gürültü nedeniyle tartışma yaşadıklarını belirterek, "Olay zamanı komşumun oğlu evin kapısının önünde araba çalıştırıyordu. Ben de işe gideceğimi söyleyerek, gürültü yapmamalarını istedim. Gürültü yapmaya devam edince aşağıya indim. Komşum ve oğluyla tartışmaya başladık. Üzerimdeki tabanca ile vurdum" dediği öğrenildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

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