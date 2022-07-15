Son dakika haberi! Haiti'de çete savaşlarında 89 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Haiti'de çete savaşlarında 89 kişi öldü

15.07.2022 11:37

Son dakika haberler: Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de bir haftadır süren çete savaşlarında 89 kişinin hayatını kaybettiği, 74 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Haiti'nin başkenti Port-au- Prince'de bir haftadır süren çete savaşlarında 89 kişinin hayatını kaybettiği, 74 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Haiti'de 8 Temmuz'dan bu yana devam eden çete savaşlarında can kaybı her geçen gün artıyor. Başkent Port-au-Prince'in yoksul bir kesimi olan Cite Soleil bölgesinde iki rakip çete arasında başlayan çatışma binlerce masum kişinin dahil olduğu bir güvenlik krizine yol açtı.

Bir sivil toplum kuruluşu olan Ulusal İnsan Hakları Savunma Ağı tarafından yapılan açıklamada, son bir haftadır yaşanan çatışmalarda şimdiye kadar 89 kişinin öldürüldüğünü, 74 kişinin yaralandığın ve 16 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi. Hayatını kaybedenlerden 47'sinin çete üyesi olduğu, geri kalan 42'sinin ise çapraz ateşte kalan mahalle sakinleri olduğu düşünülüyor.

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Haiti'de geçen haftadan bu yana devam eden çatışmalarda 89 kişi öldü Haiti'de geçen haftadan bu yana devam eden çatışmalarda 89 kişi öldü Son dakika haber: Haiti'de devam eden çete savaşlarında 89 kişi öldü Son dakika haber: Haiti'de devam eden çete savaşlarında 89 kişi öldü
Kaynak: İHA

Prince, Haiti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Haiti'de çete savaşlarında 89 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Haiti'de çete savaşlarında 89 kişi öldü - Son Dakika
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