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HANİFE BÜŞRA'NIN 'YORGUN MERMİ' İLE ÖLÜMÜNDE TAHLİYEYE TEPKİ - Son Dakika

HANİFE BÜŞRA'NIN 'YORGUN MERMİ' İLE ÖLÜMÜNDE TAHLİYEYE TEPKİ

29.09.2021 16:43

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, lise öğrencisi Hanife Büşra Konyar'ın (17) başına isabet edip ölümüne neden olan yorgun mermiyi ateşleyen ve tutuklu yargılanan Ömer Kaya (29), önce 5 yıl 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, sonra da pişmanlığı, davranışları, gözaltı ve tutukluluk süreleri göz...

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, lise öğrencisi Hanife Büşra Konyar'ın (17) başına isabet edip ölümüne neden olan yorgun mermiyi ateşleyen ve tutuklu yargılanan Ömer Kaya (29), önce 5 yıl 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, sonra da pişmanlığı, davranışları, gözaltı ve tutukluluk süreleri göz önüne alınarak tahliye edildi. Karara tepki gösteren Büşra'nın ailesi, adliye önünde sinir krizi geçirdi.

Olay, 31 Aralık 2020'de Erbaa ilçesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Nakşiye-İbrahim Konyar çiftinin 3 çocuğundan Hanife Büşra Konyar, alışveriş dönüşü yol ortasında aniden yere yığıldı. Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konyar'ın başına 'yorgun mermi' isabet ettiği ortaya çıktı. Ağır yaralanan Konyar, 6 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın failini belirlemek için çalışma başlatan polis ekipleri, Mevlana Mahallesi Seyrantepe bölgesinde silahı ateşleyen kişinin Ömer Kaya olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Kaya'nın babasına ait ruhsatlı tabancanın balistik incelemesinde de merminin silahtan ateşlendiği belirlendi. İlk ifadesinde havaya ateş ettiğini kabul eden Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

'ÇOK PİŞMANIM VE ÜZGÜNÜM'

Hakkında 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 9 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan Ömer Kaya'nın, Tokat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasının karar duruşması görüldü. Duruşmada Hanife Büşra Konyar'ın ailesi ve avukatı hazır bulundu. Sanık Ömer Kaya da tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Mahkeme heyetinin iddianameyi okumasının ardından söz alan Kaya, "Böyle bir şey olmasını kim ister? Çok pişmanım ve üzgünüm" diyerek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, Kaya'yı önce 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Sonra da Kaya'nın pişmanlığı, yargılama sürecindeki davranışları, gözaltı ile tutuklulukta geçirdiği süreler ve verilen ceza miktarı dikkate alınarak yurt dışına yasağı ile tahliyesine karar verildi.

'BÖYLE BİR ADALET YOK'

Karar sonrasında Hanife Büşra Konyar'ın annesi Nakşiye Konyar ve Büşra Konyar'ın kız kardeşi Esma sinir krizi geçirdi. Konyar ailesini, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Duruşma sonrası baba İbrahim Konyar "İnanmıyoruz. Böyle bir adalet yok. Taksirli suç diyor, bilinçsiz suç diyor. Böyle bir şey var mı? O katil mermiyi sıktığı zaman düşünecekti. Evlatlarımızı istiyoruz, evlatlarımızı geri getirsin. Yazık değil mi anneye babaya? Yazık değil mi bunlara, bana yazık değil mi?" diyerek karara isyan etti.

HANİFE BÜŞRA'NIN 'YORGUN MERMİ' İLE ÖLÜMÜNDE TAHLİYEYE TEPKİ
HANİFE BÜŞRA'NIN 'YORGUN MERMİ' İLE ÖLÜMÜNDE TAHLİYEYE TEPKİ
HANİFE BÜŞRA'NIN 'YORGUN MERMİ' İLE ÖLÜMÜNDE TAHLİYEYE TEPKİ
HANİFE BÜŞRA'NIN 'YORGUN MERMİ' İLE ÖLÜMÜNDE TAHLİYEYE TEPKİ
HANİFE BÜŞRA'NIN 'YORGUN MERMİ' İLE ÖLÜMÜNDE TAHLİYEYE TEPKİ
HANİFE BÜŞRA'NIN 'YORGUN MERMİ' İLE ÖLÜMÜNDE TAHLİYEYE TEPKİ
HANİFE BÜŞRA'NIN 'YORGUN MERMİ' İLE ÖLÜMÜNDE TAHLİYEYE TEPKİ
HANİFE BÜŞRA'NIN 'YORGUN MERMİ' İLE ÖLÜMÜNDE TAHLİYEYE TEPKİ
HANİFE BÜŞRA'NIN 'YORGUN MERMİ' İLE ÖLÜMÜNDE TAHLİYEYE TEPKİ
HANİFE BÜŞRA'NIN 'YORGUN MERMİ' İLE ÖLÜMÜNDE TAHLİYEYE TEPKİ
HANİFE BÜŞRA'NIN 'YORGUN MERMİ' İLE ÖLÜMÜNDE TAHLİYEYE TEPKİ
HANİFE BÜŞRA'NIN 'YORGUN MERMİ' İLE ÖLÜMÜNDE TAHLİYEYE TEPKİ

Ömer Kaya, Gözaltı, Erbaa, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HANİFE BÜŞRA'NIN 'YORGUN MERMİ' İLE ÖLÜMÜNDE TAHLİYEYE TEPKİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: HANİFE BÜŞRA'NIN 'YORGUN MERMİ' İLE ÖLÜMÜNDE TAHLİYEYE TEPKİ - Son Dakika
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