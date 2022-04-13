İngiltere'de enflasyon yüzde 7'ye yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'de enflasyon yüzde 7'ye yükseldi

13.04.2022 14:36
İngiltere'de enflasyon yüzde 7'ye yükseldi

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), İngiltere'de enflasyonun yüzde 7'ye yükselmesiyle ülkede son 30 yılın en yüksek enflasyonun görüldüğünü açıkladı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), İngiltere'de enflasyonun yüzde 7'ye yükselmesiyle ülkede son 30 yılın en yüksek enflasyonun görüldüğünü açıkladı.

İngiltere'de enflasyon oranın Mart ayında yüzde 7'ye yükselmesiyle ülkede 1992 tarihinden bu yana en yüksek enflasyon oranı kaydedildi. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'ne (ONS) göre, son 30 yılın en yüksek enflasyonun yaşandığı İngiltere'de, artan enflasyona en fazla akaryakıt ve enerji fiyatlarındaki artışın neden olduğu belirtildi. ONS, Şubat ve Mart ayları arasında ortalama benzin fiyatlarının litre başına 12.6 peni arttığını, dizel fiyatlarının ise 1 yıl önce litre başına 3.5 peni artışına kıyasla, bu yıl litre başına 18.8 peni arttığını duyurdu.

ONS ayrıca, ekmek, süt ve meyve gibi gıda ürünlerinde enflasyonun yüzde 5.9'a yükselmesiyle bu ürünlerde son 10 yılın en yüksek enflasyon artışına ulaşıldığını, ayçiçek yağı fiyatlarının ise Mart ayında yüzde 7.2 arttığını belirtti. Enerji, gıda, alkol ve tütün ürünleri gibi değişken kalemleri hariç tutan çekirdek enflasyonun ise geçen yıl kaydedilen yüzde 0.9'dan bu yıl yüzde 5.7'ye yükseldiği belirtildi.

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Şubat ayında yüzde 6.2 olarak kaydedilen enflasyon oranının Mart ayında yüzde 6.7'ye yükselmesini beklerken, İngiltere Merkez Bankası enflasyonun bu ay yüzde 7'ye ulaşma yolunda olduğunu ve enflasyonun bu yılın sonuna kadar yüzde 10'a yakın bir seviyeye ulaşabileceği konusunda uyardı.

(Aylin Albayrak/ İHA)

YORUMLAR
500
İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesine çıktı İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesine çıktı ABD'de enflasyon yüzde 8,5 artarak 41 yılın en yüksek seviyesine ulaştı ABD'de enflasyon yüzde 8,5 artarak 41 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de enflasyon yüzde 7'ye yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
16:17 Uzmanlar uyardı: Güneş fırtınası perşembe günü Dünya'yı vuracak
16:09 Kümede kalma ihtimali zorlaşan Göztepe'de ayrılıklar yaşanıyor! Ndiaye'nin ardından Obinna Nwobodo da yollarını ayırdı
16:02 Yasmin Erbil, sosyal medyayı salladı! "Yaz kızıyım" sözleriyle bikinili fotoğrafını paylaştı
15:57 Brezilya'yı karıştıran iddia! Savunma Bakanlığı 60 adet penis implantı ve 35 bin doz cinsel güç artırıcı hap satın aldı
15:52 Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na kapatma davası açıldı! Derneğe destek yağdı
15:50 Kenan Çoban oğluyla fotoğrafını paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aynı babası
15:50 Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde! En az 2 bin 500 TL istiyorlar
15:43 Kara Tahta dizisinde bugün neler olacak? Memleketine dönen beklenmedik misafir kim?
15:29 Sokak ortasında sandalye atıp "erkekseniz gelin" diyen Suriyeli konuştu: Kimseye hakaret etmedim
15:26 Kıvanç Tatlıtuğ "Oğlunuzun adı neden "Kurt " olacak?" sorusunu yanıtladı: Aile kuran güçlü bir karakter anlamı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 16:25:52. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere'de enflasyon yüzde 7'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement