Tasnim Haber Ajansı, Whitaker'la yanındaki birkaç diplomatın, Kirman eyaletindeki Şehdad çölünde füze denemelerinin yapıldığı belirtilen yasak bölgede toprak numunesi aldıklarının tespit edilmesi üzerine Devrim Muhafızları tarafından gözaltına alındığını duyurmuştu.

Bakanlıktan bir sözcü, İran basınında yer alan haberlere ilişkin Sky News 'e yaptığı açıklamada, "İran'da bir İngiliz diplomatın gözaltına alındığına dair haberler tamamen asılsız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, England, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | İngiltere, İngiliz diplomatın İran'da gözaltına alındığı haberlerini yalanladı - Son Dakika

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