Son dakika haberi | İngiltere, İngiliz diplomatın İran'da gözaltına alındığı haberlerini yalanladı - Son Dakika
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Son dakika haberi | İngiltere, İngiliz diplomatın İran'da gözaltına alındığı haberlerini yalanladı

07.07.2022 00:19
Son dakika haberi | İngiltere, İngiliz diplomatın İran'da gözaltına alındığı haberlerini yalanladı

Gelen son dakika haberlerine göre İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Tahran Büyükelçi Yardımcısı Giles Whitaker'ın İran'da füze denemesi yapıldığı belirtilen bölgeden toprak numunesi topladığı gerekçesiyle gözaltına alındığı haberlerinin "asılsız" olduğunu bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Tahran Büyükelçi Yardımcısı Giles Whitaker'ın İran'da füze denemesi yapıldığı belirtilen bölgeden toprak numunesi topladığı gerekçesiyle gözaltına alındığı haberlerinin "asılsız" olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan bir sözcü, İran basınında yer alan haberlere ilişkin Sky News'e yaptığı açıklamada, "İran'da bir İngiliz diplomatın gözaltına alındığına dair haberler tamamen asılsız." ifadesini kullandı.

İran basını, İngiliz diplomatın gözaltına alındığını duyurmuştu

Tasnim Haber Ajansı, Whitaker'la yanındaki birkaç diplomatın, Kirman eyaletindeki Şehdad çölünde füze denemelerinin yapıldığı belirtilen yasak bölgede toprak numunesi aldıklarının tespit edilmesi üzerine Devrim Muhafızları tarafından gözaltına alındığını duyurmuştu.

Whitaker'ın içinde olduğu iddia edilen aracın söz konusu bölgede Devrim Muhafızlarına ait insansız hava aracıyla görüntülendiği ifade edilmişti.

Görüntüler, İran devlet televizyonu tarafından yayımlanırken, Whitaker'ın sınır dışı edileceği aktarılmıştı.

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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, England, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İngiltere, İngiliz diplomatın İran'da gözaltına alındığı haberlerini yalanladı - Son Dakika

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