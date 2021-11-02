Son dakika haberi! İran'da eski Cumhurbaşkanı Ruhani'nin salgın sürecini kötü yönettiğine ilişkin rapor yargıya taşındı - Son Dakika

İran Meclisi, eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinin kötü yönetildiğine dair suçlamalara yer verilen bir raporu soruşturulması için yargıya havale etti.

İran Meclis Haber Ajansı'na (ICANA) göre, Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan ve eski Cumhurbaşkanı Ruhani'nin salgınla mücadeledeki performansının ele alındığı rapor milletvekillerine sunuldu.

Ruhani döneminde salgınla mücadele sürecinin kötü yönetildiğine dair suçlamalara yer verilen rapor Mecliste hazır bulunan 235 milletvekilinden 167'sinin oyuyla kabul edilerek, soruşturma için yargıya gönderildi.

Eski Cumhurbaşkanı Ruhani'nin görevde olduğu süreçte başkanlığını yaptığı Koronayla Ulusal Mücadele Kurulunun ve hükümetin salgına karşı yaklaşımının halka "onarılamaz maddi ve manevi zararlar verdiği" öne sürülen raporda, Ruhani'nin uygunsuz ve çelişkili kararlar alarak salgın süresince üretim ve ithalat konusunda da kötü bir yönetim sergilediğine dair ifadelere yer veriliyor.

Rapor, Ruhani hükümeti döneminde virüsle mücadele konusunda atılan adımların ülkede ciddi ölümlere yol açtığı ve İran'ın "virüs kaynaklı ölüm oranlarının hala en yüksek seyrettiği ülkelerden biri" olduğu sonucuna varıyor.

Eski Cumhurbaşkanı Ruhani ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.