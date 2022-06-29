İş yerinde semaverden çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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İş yerinde semaverden çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

29.06.2022 20:25

Çorum'da bir iş yerinde semaverin kıvılcımlarından çıktığı belirtilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çorum'da bir iş yerinde semaverin kıvılcımlarından çıktığı belirtilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ulukavak Mahallesi Çiftlik Caddesi'ndeki iş yerinde yakılan semaverin kıvılcımlarının etrafa saçılması sonucu yangın çıktı.

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine iş yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Yangın nedeniyle iş yerinde küçük çaplı hasar meydana geldi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Çiftlik, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş yerinde semaverden çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İş yerinde semaverden çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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