Kocaeli'de işten çıkarılan adam durumu hazmedemeyince patronunu öldürdü

Gebze ilçesi Balçık'da bulunan bir geri dönüşüm tesisinin sahibi Servet Temurtaş, iş yerinde çalışan Türkmenistan uyruklu İ.Y.'yi bir hafta önce işten çıkardı.

TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Geçen pazar günü sabah saatlerinde iş yerine gelen İ.Y., eski patronu Servet Temurtaş'a silahlı saldırıda bulundu. Tabancayla açılan ateş sonucu vücuduna çok sayıda kurşun isabet ederek ağır yaralanan Temurtaş, İstanbul'da bulunan bir hastaneye kaldırılarak tedavi atına alındı. Temurtaş bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÇATI KATINDA YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan İ.Y. jandarmanın yaptığı çalışma ile saklandığı binanın çatı katında yakalandı. 9 el ateş eden ve olay yerindeki mermi kovanlarını da toplayan İ.Y.'nin saldırıda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.