Olay, dün Kadıköy- Tavşantepe Metro hattında meydana geldi. İddiaya göre, Metro içerisinde seyahat eden yolculardan birinin alkol aldığını gören bir vatandaş, sözlü uyarıda bulundu. Alkol alan şahsın da karşılık vermesi üzerine sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Çıkan kavgayı diğer yolcular ayırmaya çalıştı. Tren içerisinde bulunan kadın yolcular ise kısa süreli panik yaşadı. Vatandaşlar, kavgaya karışan şahsı kontrol etmekte güçlük çekti. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Kadıköy Metroda alkol kavgası: Yolcular araya girdi - Son Dakika

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