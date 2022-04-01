Son dakika haberi! Kahraman Türk Polisi Cemil Efendi'nin, anlatılmamış destansı hikâyesi belgesel oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kahraman Türk Polisi Cemil Efendi'nin, anlatılmamış destansı hikâyesi belgesel oldu

01.04.2022 00:57
Son dakika haberi! Kahraman Türk Polisi Cemil Efendi'nin, anlatılmamış destansı hikâyesi belgesel oldu

Son dakika haberlerine göre İstanbul'un işgal yıllarında işgalcilere karşı halkının canına ve namusuna sahip çıkan önemli bir isim olan Kahraman Türk Polisi Cemil Efendi'nin anlatılmamış destansı hikayesi belgesel oldu.

İstanbul'un işgal yıllarında işgalcilere karşı halkının canına ve namusuna sahip çıkan önemli bir isim olan Kahraman Türk Polisi Cemil Efendi'nin anlatılmamış destansı hikayesi belgesel oldu.

Belgesele konu olan tarihi olay, 1918 yılında İstanbul'un işgal yıllarından başlayıp 1929 yılına, genç Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan çok çarpıcı bir olay. Henüz 19 yaşında gencecik bir Türk Polisi olan Cemil Efendi'nin vazifesini yaparak, işgalcilere karşı halkının canına ve namusuna sahip çıktığı için işgal kuvvetlerince 10 yıl boyunca dünyanın bir ucuna, Atlas Okyanusundaki "yeryüzü cehennemi" denilen Fransız sömürgesi Guyana " hapishanelerine ve Şeytan Adası" zindanına sürülerek ağır bedel ödetilmesinin; sonrasında, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin basınından mebusuna ve Cumhurbaşkanına kadar kararlı bir dirayetle onu zindandan kurtarıp vatanına kavuşturmasının; esasında Türk Kurtuluş Savaşı'nın ve cumhuriyet ruhunun, vatan ve millet sevgisinin, cesaret ve vefakarlığın destansı hikayesi.

Bu belgeselle, maalesef yeterince ve hakkıyla anlatılamadığı için neredeyse 100 yıldır gizli kalıp, giderek unutulmaya yüz tutmuş; son derece çarpıcı ve destansı tarihi bir vakıa olan Polis Cemil Efendi'nin nesillere örnek olması gereken tarihi miras niteliğindeki hikayesi, başta polis teşkilatımız olmak üzere tüm milletimizle, özellikle de genç nesillerimizle paylaşılacak.

Belgeselin Gösterim Programları

"Kahraman Türk Polisi Cemil Efendi'nin Anlatılmamış Destansı Hikayesi" isimli bu belgeselin 2022 yılı Polis Haftasında Ankara ve İstanbul illerimiz ile Şehit Fethi Sekin'in anısına İzmir'de ve Şehit Gaffar Okkan'ın anısına Diyarbakır'da özel gösterimleri yapılacak.

Belgeselin Yapımcı ve Yönetmeni:

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle hayata geçirilen bu belgeselin yapım ve yönetimi ödüllü yazar-yönetmen Servet Aydemir tarafından gerçekleştirildi. Yazar-yönetmen Servet Aydemir, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında alanlarında ilk ve tek olan, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi olmak üzere önde gelen kıymetli isimlerin bizzat röportajlarıyla yer aldıkları ve TRT kanallarında yayınlanan 3 adet tarihi belgesel çalışmasına imza attı. Bu çalışmalardan ilki olan ve 28 Şubat dönemini anlatan Gurbet Kuşları isimli belgeselin gala gösterimi Cumhurbaşkanı Erdoğan teşrif ve riyasetleriyle ve üst düzey devlet ricalinin de katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapıldı. - ANKARA

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İstanbul, Belgesel, İşgal, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Kahraman Türk Polisi Cemil Efendi'nin, anlatılmamış destansı hikâyesi belgesel oldu - Son Dakika


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