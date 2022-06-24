Son dakika haberi | Karabük'te evde çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Karabük'te evde çıkan yangın hasara yol açtı

24.06.2022 18:02
Son dakika haberi | Karabük'te evde çıkan yangın hasara yol açtı

Edinilen son dakika haberine göre Karabük'te evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabük'te evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Soğuksu Mahallesi Akçabey Sokak'ta Irak uyruklu Qader Ali Mahmood Al Jboori'nin yaşadığı iki katlı evin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden ev sahibi durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangında yoğun dumana maruz kalan iki muhabbet kuşu ise telef oldu.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Karabük, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Karabük'te evde çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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