Yangında yoğun dumana maruz kalan iki muhabbet kuşu ise telef oldu.

Soğuksu Mahallesi Akçabey Sokak'ta Irak uyruklu Qader Ali Mahmood Al Jboori'nin yaşadığı iki katlı evin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Karabük, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Karabük'te evde çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

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