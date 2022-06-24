Son dakika haberi | Karabük'te evde çıkan yangın hasara yol açtı

Karabük'te evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Soğuksu Mahallesi Akçabey Sokak'ta Irak uyruklu Qader Ali Mahmood Al Jboori'nin yaşadığı iki katlı evin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden ev sahibi durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Yangında yoğun dumana maruz kalan iki muhabbet kuşu ise telef oldu.
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