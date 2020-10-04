Son dakika haberi! Karaman'da Kovid-19 tedbirlerine uyan işletmelere ödül - Son Dakika

Karaman Valiliğince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyan işletmeler ödüllendirildi.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Külhan Mahallesi Birinci İstasyon Caddesi'ndeki denetimlerde maske kullanımı, fiziki mesafenin korunması ve temizlik kurallarına uydukları belirlenen işletmeleri ziyaret etti.

Işık, 'Bu İşyeri Koronavirüs (Covid-19) Tedbirleri Kapsamında Güvenlidir' yazılı flama bayraklarını işyeri sahiplerine verdi.

Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere riayet ettikleri ve gösterdikleri hassasiyet nedeniyle iş yeri sahiplerine teşekkür eden Işık, koronavirüsten kurtulabilmek için topyekun mücadele verilmesi gerektiğini belirtti.

Işık, salgına karşı alınan tedbirlerin uygulanması noktasında, tüm iş yeri sahiplerinden aynı hassasiyeti göstermelerini istedi.

Vali Işık'a İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin de eşlik etti.