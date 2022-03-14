KARLA MÜCADELE EDERKEN KAZA YAPAN OPERATÖR, ASKERİ HELİKOPTERLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ - Son Dakika
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KARLA MÜCADELE EDERKEN KAZA YAPAN OPERATÖR, ASKERİ HELİKOPTERLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

14.03.2022 13:11

TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı ardından başlatılan çalışmalara katılan iş makinesinin operatörü Cemal Kocamış kaza geçirdi.

TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı ardından başlatılan çalışmalara katılan iş makinesinin operatörü Cemal Kocamış kaza geçirdi. Askeri helikopterle bölgeden alınarak hastaneye sevk edilen Kocamış'ın sağlık durumun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay, sabah saatlerinde Ovacık ilçesine bağlı Havuzlu köyü mevkinde meydana geldi. İki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Ovacık ilçesinde kar kalınlığı yer yer iki metreyi bulurken, 78 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik kordinesinde İl Özel İdaresine bağlı ekipler kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Havuzlu köyü kırsalında karla mücadele eden kepçe operatörü Cemal Kocamış iş makinesiyle kaza yaptı. Köylülerin ihbarı üzerine Kocamış, askeri helikopterle bölgeden alınarak, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Kocamış'ın sağlık durumun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilik, 'Tunceli-Ovacık İlçemiz Havuzlu Köyü Mevkiinde devam eden karla mücadele çalışmaları esnasında meydana gelen araç kazasında yaralanan İl Özel İdaresi personelimiz, olay bölgesinden jandarmamıza ait helikopter ile alınarak Elazığ Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Jandarmamıza, İl Özel İdaremize ve sağlık ekiplerimize teşekkür ediyoruz' açıklaması yaptı.

Görüntü Dökümü

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Yaralı operatörün sedye ile askerler tarafından taşınması

Helikoptere bindirilen kepçe operatörü

Hastane önünde bekletilen ambulans

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)

KARLA MÜCADELE EDERKEN KAZA YAPAN OPERATÖR, ASKERİ HELİKOPTERLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
KARLA MÜCADELE EDERKEN KAZA YAPAN OPERATÖR, ASKERİ HELİKOPTERLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
KARLA MÜCADELE EDERKEN KAZA YAPAN OPERATÖR, ASKERİ HELİKOPTERLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

YORUMLAR
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Şehir Hastanesi, Elazığ, Ovacık, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARLA MÜCADELE EDERKEN KAZA YAPAN OPERATÖR, ASKERİ HELİKOPTERLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ - Son Dakika


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