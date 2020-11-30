Son dakika haberi! Kastamonu'da bir kişi tartıştığı akrabasını tabancayla öldürdü - Son Dakika

İlçeye bağlı Ortaköy köyünde akraba oldukları öğrenilen H.B. ile Hayri M. arasında köy meydanında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.B, yanında bulunan tabancayla Hayri M'ye ateş etti.

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