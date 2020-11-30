Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde akrabası tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Ortaköy köyünde akraba oldukları öğrenilen H.B. ile Hayri M. arasında köy meydanında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.B, yanında bulunan tabancayla Hayri M'ye ateş etti.
Hayri M, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Jandarmaya teslim olan şüpheli, gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Kastamonu'da bir kişi tartıştığı akrabasını tabancayla öldürdü - Son Dakika