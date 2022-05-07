Son dakika haberi! Kilis'teki silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Halil Tilki'nin ardından Mehmet Tilki de yaşamını yitirdi. Silahı ateşleyen H.E. ise tutuklandı.

?Olay, dün gece saatlerinde Musabeyli ilçesine bağlı Yedigöz köyünde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iddiaya göre H.E. yanındaki av tüfeği ile ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Halil Tilki, Mehmet Tilki ve Ercan Tilki yaralandı. Akraba olan 3 yaralı çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yalılardan Halil Tilki, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Tilki de sabaha karşı yaşamını yitirdi. Ercan Tilki'nin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan H.E. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.