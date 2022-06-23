Son dakika haberi! Kırıkkale'de bir kişi gölette ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kırıkkale'de bir kişi gölette ölü bulundu

23.06.2022 20:24
Son dakika haberi! Kırıkkale'de bir kişi gölette ölü bulundu

Son dakika gündem haberi: Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir kişi sulama göletinde ölü bulundu.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir kişi sulama göletinde ölü bulundu.

Ceritmüminli köyünde hayvancılık yapan Orhan B. (65), sabah mandalarını otlatmak için gittiği Büyükceceli Sulama Göleti mevkisinden dönmeyince yakınları bölgeye gitti.

Akrabalarınca gölette hareketsiz halde bulunan Orhan B, kıyıya çıkarıldı.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Orhan B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Orhan B'nin cenazesi, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Keskin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Ceritmüminli, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kırıkkale'de bir kişi gölette ölü bulundu - Son Dakika

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