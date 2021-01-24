Son dakika haberi: Kısıtlamada sokak hayvanlarını yalnız bırakmadılar - Son Dakika

Son dakika haberi: Kısıtlamada sokak hayvanlarını yalnız bırakmadılar

24.01.2021 11:19
Son dakika haberi: Kısıtlamada sokak hayvanlarını yalnız bırakmadılar, System.String[]

Son dakika haberi... Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı.

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı.

Kaymakam Canbaba'nın talimatıyla, ilçede sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanlarının mağdur olmaması için kedi ve köpeklere mama, güvercinlere buğday, martılara da ekmek verildi.

Kaymakam Canbaba, AA muhabirine, soğuk hava şartlarında ve sokağa çıkma kısıtlamalarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için alınacak küçük önlemlerle, hayatlarını kurtarmanın mümkün olduğunu belirtti.

Karamürsel'de polis ve jandarmadan oluşan sokak hayvanlarını besleme ekipleri kurduklarını aktaran Canbaba, şunları söyledi:

"Bu ekiplerimiz, kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarına mama ve su bırakıyorlar. Biz de sokağa kısıtlaması olduğu için kaymakamlık personeli arkadaşlarımızla hayvanlara yem verdik. Onların aç kalmamasını istedik, kış ve kısıtlama günlerinde. Kasaplardan aldığımız et ve kemikler pişmediği için onları ilçemizde bulunan hayvan barınağı yetkililerine teslim ettik, bu etler ve kemikler pişirilerek burada kalan hayvanlara verilecek. Diğer kedi, köpek, güvercin ve martılara yem ve ekmek verdik. Amacımız bu konuda vatandaşlarımızın da duyarlılığını arttırmak, hayatımızın bir parçası olan canlıların yok olmasını önlemek, onların yaşamlarını sürdürmesini sağlamak. Bütün vatandaşlarımıza bu anlamda duyarlılık göstererek sokak bu hayvanların da bu evrenin bir parçası olduğunu, hep birlikte yaşamanın yolunu öneriyorum."

Osman Aslan Canbaba, Sokak Hayvanları, Buğday, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kısıtlamada sokak hayvanlarını yalnız bırakmadılar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de restoranda kahvaltı yapan müşteri 148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı Pfizer/BioNTech aşısında tedirgin eden sonuçlar: İlk aşıda koruma yüzde 50'ler seviyesinde ve mutasyonlara karşı etkisiz Suudi Arabistan Krallığı'nın tespihlerini İznikli usta üretiyor Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi Canını hiçe sayan adam güvercinlerin hayatını kurtardı Eski dostların buluşmasında gözyaşları sel olup aktı Anne ve babasının cansız bedenini camdan gören çocuk, halen yaşadıklarını sanıyormuş Güvenlik uzmanından Türk gemisine sapılan korsan saldırısıyla ilgili bomba iddia: Fransa'nın parmağı olabilir
Annelere yarım mesai, tam maaş! İşte gerekli şartlar Annelere yarım mesai, tam maaş! İşte gerekli şartlar         
11:33
Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA         
10:59
Esnaftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6 maddelik öneri paketi Esnaftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6 maddelik öneri paketi         
10:29
Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili açıklama: Kaptanla görüştüm, gemi limana yaklaşıyor Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili açıklama: Kaptanla görüştüm, gemi limana yaklaşıyor         
10:18
Beşiktaş'ın 2 teklif birden sunduğu Hulk'tan taraftarı heyecanlandıracak mesaj: İstanbul'a gelmeye hazırım Beşiktaş'ın 2 teklif birden sunduğu Hulk'tan taraftarı heyecanlandıracak mesaj: İstanbul'a gelmeye hazırım         
10:03
Mehmetçik için üretilen yeni tip kamuflajlar komutanların Arifiye ziyaretinde görücüye çıktı Mehmetçik için üretilen yeni tip kamuflajlar komutanların Arifiye ziyaretinde görücüye çıktı         
09:49
1 metre karın 1 haftada geçit verdiği yolda, duygulandıran buluşma 1 metre karın 1 haftada geçit verdiği yolda, duygulandıran buluşma         
09:43
Amasya'da yüzde 50'lik içme suyu indirimine sevinen muhtarlar pankart astı Amasya'da yüzde 50'lik içme suyu indirimine sevinen muhtarlar pankart astı         
09:04
Yankesicilik yapan kız çocuğu kameralardan kaçamadı Yankesicilik yapan kız çocuğu kameralardan kaçamadı         
08:47
Araç muayenede yeni düzenleme: Ağır hasarlı araçlar bir ay içinde herhangi bir istasyonda tekrar muayeneye girebilecek Araç muayenede yeni düzenleme: Ağır hasarlı araçlar bir ay içinde herhangi bir istasyonda tekrar muayeneye girebilecek         
08:30
İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağış yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Fenerbahçeliler İBB Başkanını kendi kampanyalarına davet etti İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağış yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Fenerbahçeliler İBB Başkanını kendi kampanyalarına davet etti         
08:26
Belediye sosyal medyadan ifşa etti, Esenyurt HDP ilçe binasına gece baskını yapıldı Belediye sosyal medyadan ifşa etti, Esenyurt HDP ilçe binasına gece baskını yapıldı         
07:10
Kız arkadaşına intihar mesajı atan genç için ekipler seferber oldu Kız arkadaşına intihar mesajı atan genç için ekipler seferber oldu         
23:49
Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık         
23:09
5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti 5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti         
16:47
Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi         
16:10
Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2021 11:57:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Kısıtlamada sokak hayvanlarını yalnız bırakmadılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei