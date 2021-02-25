Son dakika haberi: Kızılay Hatay Toplum Merkezinden çocuklar için "aktivite kiti" - Son Dakika

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi tarafından Reyhanlı ve Kumlu ilçelerindeki kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar için "aktivite kiti" dağıtıldı.

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi Yöneticisi Onur Karataş, AA muhabirine, bölgedeki çocukların gelişimlerine katkı sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Çocuk aktivite kitlerinin 0-3, 4-6 ve 7-12 yaş grubu için planlandığını ifade eden Karataş, "Kitlerinin amacı, çocukların psikososyal gelişimini destelemek, çocuk-aile arasındaki iletişimi ve etkileşimi destelemek, birlikte zaman geçirmelerini teşvik etmektir. Yaptığımız bu çalışmada kırsal yerleşkelerdeki okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimize bu kitleri ulaştırarak etkin zaman geçirmelerini desteklemektir. Toplamda 627 çocuğumuza ulaştık ve sayımızı artırmayı planlıyoruz." dedi.???????