Son dakika haberi | Koronavirüs testi pozitif olmasına rağmen izolasyona uymayınca hakkında dava açıldı - Son Dakika

Son dakika haberi | Koronavirüs testi pozitif olmasına rağmen izolasyona uymayınca hakkında dava açıldı

06.11.2020 18:21
Son dakika haberi | Koronavirüs testi pozitif olmasına rağmen izolasyona uymayınca hakkında dava açıldı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre MANİSA'nın Kula ilçesinde, koronavirüs (covid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen izolasyon kurallarına uymadığı ve temaslı olduğu kişilerin ismini vermeyerek zorluk çıkardığı ileri sürülen kişi hakkında savcılık tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, koronavirüs (covid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen izolasyon kurallarına uymadığı ve temaslı olduğu kişilerin ismini vermeyerek zorluk çıkardığı ileri sürülen kişi hakkında savcılık tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında, 'toplum sağlığını etkileyecek salgın hastalık kurallarına uymamak' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Kula Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle ülke genelinde denetimler sürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son genelge ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde yürütülen denetimler, Kula'da da sıkı bir şekilde devam ediyor. Yapılan denetimlerde koronavirüs önlemlerine uymadıkları tespit edilen kişilere idari para cezası uygulanırken, bu süreçte, ilçede ilk kez bir vatandaş hakkında koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen izolasyona uymadığı ve temaslı olduğu kişilerin isimlerini vermediği için adli işlem başlatıldı. 14 gün karantinada kalması gereken N.T.'ni buna uymaması ve filyasyon ekibine güçlük çıkarması üzerine Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Kula Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Bunun üzerine savcılığın başlattığı soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından N.T. hakkında, 'toplum sağlığını etkileyecek salgın hastalık kurallarına uymamak' suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Kula Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. N.T.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.


- Manisa

Asliye Ceza Mahkemesi, toplum, Manisa, Kula, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Koronavirüs testi pozitif olmasına rağmen izolasyona uymayınca hakkında dava açıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alacaklarını alamayan inşaat şirketi, Barcelona'yı iflas talebiyle mahkemeye verdi Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Güne yükselişle başlayan dolar, 8,56 ile yeni zirveyi gördü Sibel Can'ın bir erkekle aynı araçta görüntülenen kızı, ne yapacağını bilemedi Seyir halinde cep telefonundan canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı RTÜK'ten, evlilik dışı ilişkiyi normal gösteren Sadakatsiz dizisine ceza Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü
Son Dakika: İzmir'de uzaktan eğitim bir hafta daha uzatıldı Son Dakika: İzmir'de uzaktan eğitim bir hafta daha uzatıldı         
17:59
Bu acıya yürek dayanmaz! Baba ve oğlu, 6 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Bu acıya yürek dayanmaz! Baba ve oğlu, 6 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:37
Pınar Gültekin cinayetinde katilin anne ve babasının da olayın içinde olduğu iddia edildi Pınar Gültekin cinayetinde katilin anne ve babasının da olayın içinde olduğu iddia edildi         
17:18
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Ermenistan ordusu tank ve askeri araçları bırakarak kaçtı Neye uğradıklarını şaşırdılar! Ermenistan ordusu tank ve askeri araçları bırakarak kaçtı         
16:51
Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar         
15:58
Hayatını kaybeden sanatçı Timur Selçuk'tan son videosunda vasiyet gibi sözler: Küslüklerin sonu yok Hayatını kaybeden sanatçı Timur Selçuk'tan son videosunda vasiyet gibi sözler: Küslüklerin sonu yok         
15:43
Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek         
15:24
Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı         
15:07
Uşak'ta 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi Uşak'ta 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi         
14:53
Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi         
14:19
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı         
11:08
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
08:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 18:33:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Koronavirüs testi pozitif olmasına rağmen izolasyona uymayınca hakkında dava açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei