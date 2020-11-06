Son dakika haberi | Koronavirüs testi pozitif olmasına rağmen izolasyona uymayınca hakkında dava açıldı
06.11.2020 18:21
Edinilen son dakika haberine göre MANİSA'nın Kula ilçesinde, koronavirüs (covid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen izolasyon kurallarına uymadığı ve temaslı olduğu kişilerin ismini vermeyerek zorluk çıkardığı ileri sürülen kişi hakkında savcılık tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.
MANİSA'nın Kula
ilçesinde, koronavirüs (covid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen izolasyon kurallarına uymadığı ve temaslı olduğu kişilerin ismini vermeyerek zorluk çıkardığı ileri sürülen kişi hakkında savcılık tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında, 'toplum sağlığını etkileyecek salgın hastalık kurallarına uymamak' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Kula Asliye Ceza Mahkemesi
tarafından kabul edildi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle ülke genelinde denetimler sürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son genelge ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde yürütülen denetimler, Kula'da da sıkı bir şekilde devam ediyor. Yapılan denetimlerde koronavirüs önlemlerine uymadıkları tespit edilen kişilere idari para cezası uygulanırken, bu süreçte, ilçede ilk kez bir vatandaş hakkında koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen izolasyona uymadığı ve temaslı olduğu kişilerin isimlerini vermediği için adli işlem başlatıldı. 14 gün karantinada kalması gereken N.T.'ni buna uymaması ve filyasyon ekibine güçlük çıkarması üzerine Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Kula Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Bunun üzerine savcılığın başlattığı soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından N.T. hakkında, 'toplum sağlığını etkileyecek salgın hastalık kurallarına uymamak' suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Kula Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. N.T.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
- Manisa
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