Küçük İslam?ın öldüğü kazanın ardından otomobil akaryakıt istasyonuna daldı - Son Dakika

Küçük İslam?ın öldüğü kazanın ardından otomobil akaryakıt istasyonuna daldı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çevreyolundaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Kazakistan uyruklu İslam Öziyev (9), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Küçük İslam?ın öldüğü kazanın ardından otomobil akaryakıt istasyonuna daldı, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çevreyolundaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Kazakistan uyruklu İslam Öziyev (9), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. çocuğa çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobilin akaryakıt istasyonuna daldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.Kaza saat 14.00 sıralarında Alanya'nın Kargıcak Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Ömer K. (29) yönetimindeki 06 BYT 295 plakalı lüks otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Kazakistan uyruklu İslam Öziyev'e çarptı. Kazanın etkisiyle havaya fırlayan çocuk, yerde hareketsiz kaldı. Kontrolden çıkan otomobil ise yolun sağındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Önce istasyonun dış tarafından bulunan duvara çarpan otomobil ardından da bir pompanın metal korumasına çarptıktan sonra savrularak durabildi.Kazada ağır yaralanan İslam Öziyev, çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla götürüldüğü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası hasar gören araç çekici yardımıyla götürülürken, sürücü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.AKARYAKIT İSTASYONUNA DALDI

Otomobilin çocuğa çarptıktan sonra kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna daldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde otomobilin önce istasyonun ön tarafından bulunan duvara ardından da içerideki pompaya çarptığı yer aldı. Otomobil pompaya çarptığı anda bir görevlinin ise aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.


Küçük İslam?ın öldüğü kazanın ardından otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
Küçük İslam?ın öldüğü kazanın ardından otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
Küçük İslam?ın öldüğü kazanın ardından otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
Küçük İslam?ın öldüğü kazanın ardından otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
Küçük İslam?ın öldüğü kazanın ardından otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
Küçük İslam?ın öldüğü kazanın ardından otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
Küçük İslam?ın öldüğü kazanın ardından otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
Küçük İslam?ın öldüğü kazanın ardından otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
Küçük İslam?ın öldüğü kazanın ardından otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
Küçük İslam?ın öldüğü kazanın ardından otomobil akaryakıt istasyonuna daldı

Akaryakıt, Otomobil, Alanya, İslam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 20:08 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Küçük İslam?ın öldüğü kazanın ardından otomobil akaryakıt istasyonuna daldı - Son Dakika

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