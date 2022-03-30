Son dakika haberi... Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

30.03.2022 20:54
Son dakika haberi... Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, ilçedeki 3 evde yaptıkları aramada, bir miktar metamfetamin, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ile 37 fişek ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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