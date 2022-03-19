Son dakika haberleri! Mardin'de 3 kişinin öldüğü kazada acı detay ortaya çıktı: Kına çekimlerine giden gelin hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Mardin'de 3 kişinin öldüğü kazada acı detay ortaya çıktı: Kına çekimlerine giden gelin hayatını kaybetti

19.03.2022 15:57

Son dakika haber... Mardin'de 3 kişinin öldüğü kazada acı detay ortaya çıktı: Kına çekimlerine giden gelin hayatını kaybettiMARDİN Mardin'in Yeşilli ve Ömerli ilçesi arasında bulunan Hop geçidinde gelen kazada acı detay ortaya çıktı.

Mardin'de 3 kişinin öldüğü kazada acı detay ortaya çıktı: Kına çekimlerine giden gelin hayatını kaybetti

MARDİN Mardin'in Yeşilli ve Ömerli ilçesi arasında bulunan Hop geçidinde gelen kazada acı detay ortaya çıktı. Ölen 3 kişinden birisinin kendi kına çekimleri için yola çıkan gelin Zeliha Balamur olduğu öğrenildi.

Sabah saatlerinde Yeşilli ve Ömerli karayolunda meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 8 kişi yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybedenlerin arasında kendi kına çekimleri için yola çıkan gelin Zeliha Balamur da hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Ailesi ile birlikte Mardin'in Artuklu ilçesinden Ömerli ilçesine giden ve kına çekimleri yapılacak olan Zeliha, meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişiden biri olduğu kaydedildi.

Son dakika haberleri! Mardin'de 3 kişinin öldüğü kazada acı detay ortaya çıktı: Kına çekimlerine giden gelin hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Mardin'de 3 kişinin öldüğü kazada acı detay ortaya çıktı: Kına çekimlerine giden gelin hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Mardin'de 3 kişinin öldüğü kazada acı detay ortaya çıktı: Kına çekimlerine giden gelin hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Mardin'de 3 kişinin öldüğü kazada acı detay ortaya çıktı: Kına çekimlerine giden gelin hayatını kaybetti

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Mardin'de 3 kişinin öldüğü kazada acı detay ortaya çıktı: Kına çekimlerine giden gelin hayatını kaybetti - Son Dakika


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