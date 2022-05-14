Son dakika! Mersin'de hayatını kaybeden polisin cenazesi defnedildi (2) - Son Dakika
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Son dakika! Mersin'de hayatını kaybeden polisin cenazesi defnedildi (2)

14.05.2022 17:00

Son dakika gündem haberine göre Mersin'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Sinan Çetinkaya'nın cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Mersin'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Sinan Çetinkaya'nın cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Çetinkaya (49) için görev yaptığı Mersin İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Burada, Çetinkaya'nın özgeçmişi okundu ve dua edildi.

Törene, Çetinkaya'nın eşi Ayşe ve oğulları Ahmet Cem ile Eren Çetinkaya, yakınları ve Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan ve çalışma arkadaşları katıldı.

Daha sonra Osmaniye'ye uğurlanan Çetinkaya'nın naaşı, Şekerdere köyü mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Son dakika! Mersin'de hayatını kaybeden polisin cenazesi defnedildi (2)
Son dakika! Mersin'de hayatını kaybeden polisin cenazesi defnedildi (2)
Son dakika! Mersin'de hayatını kaybeden polisin cenazesi defnedildi (2)
Son dakika! Mersin'de hayatını kaybeden polisin cenazesi defnedildi (2)

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Mersin'de hayatını kaybeden polisin cenazesi defnedildi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Mersin'de hayatını kaybeden polisin cenazesi defnedildi (2) - Son Dakika
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