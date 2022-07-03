Son dakika haberi! Mersin'deki trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi! Mersin'deki trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

03.07.2022 12:05
Son dakika haberi! Mersin'deki trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, 7 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, 7 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İlçe girişinde bulunan Kabasakallı mevkisindeki kazada ağır yaralanan Tolga Şifan, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı ikiye yükseldi, yaralılardan Ö.Ö. ve O.Y'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tolga Şifan idaresindeki 01 RH 013 plakalı otomobil, 27 Haziran'da Silifke ilçe girişindeki Kabasakallı mevkisinde refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpmış, Kadir Gemik'in hayatını kaybettiği kazada sürücü ile araçtaki Ö.Ö. ve O.Y. ağır yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Silifke, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Mersin'deki trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Mersin'deki trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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