Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde bulunan binalara sabah erken saatlerde giren ayakkabı hırsızı bina girişlerine bırakılan ayakkabıları tek tek inceledi. Beğendiği ayakkabıları çalan hırsız beğenmediği modelleri ise geri yerine bıraktı. Yaşanan hırsızlık anı bir daire girişinde bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... Modelini beğendiklerini çaldı diğerlerini geri bıraktı, ayakkabı hırsızı kamerada - Son Dakika

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