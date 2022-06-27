Son dakika haberi... Modelini beğendiklerini çaldı diğerlerini geri bıraktı, ayakkabı hırsızı kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi... Modelini beğendiklerini çaldı diğerlerini geri bıraktı, ayakkabı hırsızı kamerada

27.06.2022 10:37

Gelen son dakika haberine göre Arnavutköy'de binalara girerek ayakkabıları çalan hırsız güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Arnavutköy'de binalara girerek ayakkabıları çalan hırsız güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde hırsızın ayakkabıların modeline baktığı ve beğendiklerini çalıp, diğerlerini geri bıraktığı görüntülendi.

Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde bulunan binalara sabah erken saatlerde giren ayakkabı hırsızı bina girişlerine bırakılan ayakkabıları tek tek inceledi. Beğendiği ayakkabıları çalan hırsız beğenmediği modelleri ise geri yerine bıraktı. Yaşanan hırsızlık anı bir daire girişinde bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

(Batuhan Toprak - İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Modelini beğendiklerini çaldı diğerlerini geri bıraktı, ayakkabı hırsızı kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Modelini beğendiklerini çaldı diğerlerini geri bıraktı, ayakkabı hırsızı kamerada - Son Dakika
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