Son dakika haberi! Myanmar'ın askeri lideri Hlaing, ordunun darbe karşıtlarını yok edeceğini belirtti - Son Dakika
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Son dakika haberi! Myanmar'ın askeri lideri Hlaing, ordunun darbe karşıtlarını yok edeceğini belirtti

27.03.2022 11:41
Son dakika haberi! Myanmar'ın askeri lideri Hlaing, ordunun darbe karşıtlarını yok edeceğini belirtti

Gelen son dakika haberine göre Myanmar'ın askeri lideri General Min Aung Hlaing darbe karşıtlarıyla görüşmeyeceklerini söyledi.

Myanmar'ın askeri lideri General Min Aung Hlaing darbe karşıtlarıyla görüşmeyeceklerini söyledi.

Gulf Today'in haberine göre, Hlaing, ordunun "terörist" muhalefet güçleriyle müzakere etmeyeceğini belirtti.

"Myanmar ordusunun masum insanları öldürmek için terör örgütü ve destekçileri ile müzakereleri artık dikkate almayacağını ve onları yok edeceğini söylemek isterim." diyen Hlaing, yönetimi devirmek için savaşan gruplarla sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.

Öte yandan, Myanmar'da darbe karşıtı protestocular, "faşist orduyu kökünden sökün" yazılı pankartlar taşıyarak sokaklara çıktı.

Ülkedeki askeri yönetime karşı direnişi koordine eden ve kendilerini "gölge hükümet" olarak tanımlayan Ulusal Birlik Hükümetinden (NUG) yapılan açıklamada, Myanmar halkının "ordunun ve faşizmin kökünü kurutacağı" belirtildi.

NUG sözcüsü Dr. Sasa, "Kayıp kahramanlarımızın ruhlarıyla birlikte sonuna kadar savaşacağız." dedi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Birleşmiş Milletlere göre, geçen seneki darbeden bu yana Myanmar'da 1500 sivil hayatını kaybetti, 400 binden fazla kişi yerinden edildi.

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Muhalefet, Myanmar, Darbe, Gulf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Myanmar'ın askeri lideri Hlaing, ordunun darbe karşıtlarını yok edeceğini belirtti - Son Dakika


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