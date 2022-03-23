Son dakika haberi: Nijerya'da 34 kişinin öldürüldüğü eyalette sokağa çıkma yasağı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Nijerya'da 34 kişinin öldürüldüğü eyalette sokağa çıkma yasağı

23.03.2022 11:14
Son dakika haberi: Nijerya'da 34 kişinin öldürüldüğü eyalette sokağa çıkma yasağı

Son dakika 3. sayfa haberi... Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı saldırganlar tarafından 34 kişinin öldürülmesi sonrası 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı saldırganlar tarafından 34 kişinin öldürülmesi sonrası 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Kaduna eyaletinde, Pazar günü silahlı saldırganların 2'si asker 34 kişiyi öldürdüğü ve bir kadının ise kayıp olduğu belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre, eyaletin 4 farklı bölgesinde gerçekleştirilen saldırılarda 200'den fazla ev ve iş yeri ateşe verildi. Kaduna eyalet hükümeti saldırılar nedeniyle 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Zamfara eyaletinde düzenlenen başka bir saldırıda ise 16 kişinin öldüğü belirtildi.

Nijerya'da meydana gelen saldırıyı kınayan Uluslararası Af Örgütü, suçluların bulunup adalete teslim edilmesi için hükümete çağrıda bulundu. - ABUJA

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Sokağa Çıkma Yasağı, Nijerya, Asker, Pazar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Nijerya'da 34 kişinin öldürüldüğü eyalette sokağa çıkma yasağı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Nijerya'da 34 kişinin öldürüldüğü eyalette sokağa çıkma yasağı - Son Dakika
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