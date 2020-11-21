Son dakika haberi! Resim ve gravür sanatçısı Cemal Akyıldız vefat etti - Son Dakika

Resim ve gravür sanatçısı Cemal Akyıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 88 yaşında hayatını kaybetti.

Aynı zamanda grafik tasarımcı olan Akyıldız'ın cenazesi, 14.00'te Zincirlikuyu gasilhanesinden alınıp ikindi namazını müteakip Aşiyan Mezarlığı'na defnedilecek.

Cemal Akyıldız, 1932 yılında Trabzon'da doğdu. Küçük yaşlarından itibaren resme ilgi duyan ve ticari liseden mezun olduktan sonra 1949'da İstanbul'a güzel sanatlar fakültesinde okumak için gelen sanatçı, İbrahim Çallı ve Hikmet Onat gibi usta ressamlardan dersler aldı.

O dönem farklı ressamların atölyelerinde de çıraklık yapan Akyıldız, akademik eğitimini yarıda bırakarak 18 yaşındayken Babıali'de kendi atölyesini kurdu. Kitap kapakları, sinema afişleri, okul kitaplarının içindeki resimler ve hat sanatı yaparak çalışmalarını sürdüren Akyıldız, yaklaşık 2 bin roman kapağı hazırladı.

Tarihe ilgi duyan ve bu konuda da araştırmalar yapan sanatçı, ayrıca tarihi resimlere imza attı. Mustafa Kemal Atatürk'ten itibaren tüm cumhurbaşkanlarının portrelerini çizen Celal Akyıldız, 25 yıl İstanbul Üniversitesi'nin ressamı olarak çalıştı ve daha sonra da İstanbul Üniversitesi Tarih Araştırmaları Ana Bilim Dalı Ressamlığı'nda görev yaptı.

1956 tarihli ünlü Atatürk gravürünün ressamı olarak tanınan Akyıldız, yarım asrı aşkın sanat hayatında 200'ün üzerinde sergi açtı.