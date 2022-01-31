Son dakika haberi! (Ek bilgiyle) Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti; 11 şüpheliye ek gözaltı süresi - Son Dakika

Ali Çağlar TINBEK Oğuzhan UYSAL, Uğur ŞAHİN/ AVUKAT Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli bugün ek gözaltı süresi için, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. 11 şüpheli için hakimlik, 4 gün ek gözaltı süresi verdi.

Ünlü sunucu Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi geçen cumartesi günü polis operasyonuyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 şüphelinin gözaltı süresinin uzatılması için bugün adliyeye sevk edildi. Bakırköy Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan 11 şüpheliye 4 gün ek gözaltı süresi verildi