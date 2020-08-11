Son dakika haberi! Samsun'da koronavirüs şikayet ve ihbar hattı hizmete girdi - Son Dakika

Samsun'da İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kovid -19 şikayet ve ihbar hattı hizmet vermeye başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde koronavirüs hastalığıyla mücadelede maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmayan durumların, vatandaşlar tarafından yerinde tespiti ve bildiriminin sağlanacağı "Covid-19 Şikayet ve İhbar Hattı" hizmete girdi.

İhbar hattı ve yapılacak çalışma hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, koronavirüsle mücadelede kurallara uyulmadığı konusunda sosyal medya üzerinden ihbar ve bildirimler aldıklarını belirtti.

Başvuruların sayıca artması üzerine ihbar hattı kurmaya karar verdiklerini aktaran Oruç, şöyle devam etti:

"Bu durumların daha rahat tespiti ve takibi için Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak Valiliğimiz koordinasyonunda Covid-19 Şikayet ve İhbar Hattı'nın kurulmasına karar verdik. İhbar hattına gelecek çağrılarla iletilen bilgiler, Valiliğimiz organizasyonuyla ilgili denetim ve kontrol birimlerine iletilecek."

İhbar hattı sayesinde eksikliklerin en kısa sürede giderileceğini bildiren Oruç, şunları kaydetti:

"Halkımızdan isteğimiz kuralara tam olarak uyum göstermeleri, çevrelerindeki yakın gördükleri insanları uyarmaları, doğrudan uyaramayacakları durumlarda da hattımızı arayarak bize bilgi vermeleri. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın da sık sık vurguladığı gibi koronavirüsle mücadele bireysel değil toplumsal bir mücadele. Bu nedenle halkımızın, Sağlık Bakanlığımızın ve Sağlık Müdürlüğümüzün uyarılarını dikkate alarak bu mücadelede yanımızda yer almasını istiyoruz."