Son dakika haberi! Şehit polis memuru memleketine uğurlandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Şehit polis memuru memleketine uğurlandı

03.12.2020 18:15
Son dakika haberi! Şehit polis memuru memleketine uğurlandı, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Barış Göl'ün naaşı düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Barış Göl'ün naaşı düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Polis memuru Barış Göl (40) için Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene şehidin anne, baba, eşi ile 3 çocuğu ve yakınları katıldı. Baba Osman Göl, "Ağlamayacağım. Oğlum peygamberimize komşu oldu. Oğlum kavga ederken değil, oğlumu bir çakal vurdu." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Vali Coşkun, "Hiç endişe etmeyin ne gerekiyorsa yapılıyor." dedi.

Oğlunun tabutuna sarılan Osman Göl, "Oğlum sana hakkım bin kere değil yüz bin kere helal olsun. Yolun açık olsun, sen gönüllerin Barış'ıydın." diye konuştu.

Tabutun başına çocuklarıyla gelen şehidin eşi Gülşah Göl ise "Barış'ım yolun açık olsun. Sen bizi hiç üzmedin. Çocuklarım babanız bir kahraman." diye seslendi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Saygı duruşunun ardından okunan Kur'an tilaveti sonrası şehidin naaşı meslektaşlarının omuzları eşliğinde taşındı. Şehidin yakınları törende gözyaşlarına hakim olamazken, 5 aylık çocuğu ailenin kucağında tören alanına getirildi. Şehidin küçük oğlu ise babasını asker selamı vererek uğurladı.

Şehit polis memuru memleketi Osmaniye'ye uğurlandı. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberi! Şehit polis memuru memleketine uğurlandı
Son dakika haberi! Şehit polis memuru memleketine uğurlandı
Son dakika haberi! Şehit polis memuru memleketine uğurlandı
Son dakika haberi! Şehit polis memuru memleketine uğurlandı
Son dakika haberi! Şehit polis memuru memleketine uğurlandı
Son dakika haberi! Şehit polis memuru memleketine uğurlandı
Son dakika haberi! Şehit polis memuru memleketine uğurlandı
Son dakika haberi! Şehit polis memuru memleketine uğurlandı
Son dakika haberi! Şehit polis memuru memleketine uğurlandı
Son dakika haberi! Şehit polis memuru memleketine uğurlandı
Son dakika haberi! Şehit polis memuru memleketine uğurlandı

Kahramanmaraş, Polis Memuru, Tören, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Şehit polis memuru memleketine uğurlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip muhabirin burnunu kıran boksör tutuklandı Vaka sayısı yüzde 100 artan Samsun'da tedbirler sıklaştı! Emniyet ve jandarma ev ev denetim yapacak Bilim Kurulu Üyesi Özlü, yeni korona tedbirlerinin işaretini verdi: Yılbaşında 4 günlük sokak kısıtlaması yapılabilir Karadeniz'de ağlara takılan 8 kilogramlık levrek 1.040 liradan satışa sunuldu Mustafa Sarıgül'ün partisinin kuruluş tarihi belli oldu Okyanus balığı 15 kiloluk lambuka, Kuşadası'nda yakalandı Baba ve 2 oğlu, 10 gün içerisinde koronavirüsten hayatını kaybetti 337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan anne ve kızı öldü, baba yoğun bakımda Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan anne ve kızı öldü, baba yoğun bakımda         
18:08
Polonya'da kuş gribi nedeniyle 1 milyona yakın tavuk itlaf edildi Polonya'da kuş gribi nedeniyle 1 milyona yakın tavuk itlaf edildi         
17:49
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısını bulan Türk doktorları tebrik etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısını bulan Türk doktorları tebrik etti         
17:43
İstiklal'de ilginç anlar! Maske cezası kesilen Rus turist önce itiraz etti, ardından dans etmeye başladı İstiklal'de ilginç anlar! Maske cezası kesilen Rus turist önce itiraz etti, ardından dans etmeye başladı         
17:27
DSP'den asgari ücret önerisi: 3 bin 533 lira olsun DSP'den asgari ücret önerisi: 3 bin 533 lira olsun         
17:25
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüse yakalandı Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüse yakalandı         
17:09
Yılbaşı büyük ikramiye talihlisinin parasını 337 gün sonra alması 12 milyon lirasına mal oldu Yılbaşı büyük ikramiye talihlisinin parasını 337 gün sonra alması 12 milyon lirasına mal oldu         
16:08
Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı         
15:52
Yakınının kazada yaralandığını gören genç çılgına döndü, ortalığı birbirine kattı Yakınının kazada yaralandığını gören genç çılgına döndü, ortalığı birbirine kattı         
15:27
Barcelona Başkanı Tusquets: Ekonomik açıdan Messi satılabilir Barcelona Başkanı Tusquets: Ekonomik açıdan Messi satılabilir         
15:13
Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü         
15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor         
14:56
Kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı yakalandı! O anlar kamerada Kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı yakalandı! O anlar kamerada         
14:51
Yağmur Sarnıç'tan Yağmur Sarnıç'tan "Bekaretimi anneme inat verdim" diyen Seren Serengil'e ağza alınmayacak sözler         
14:34
9 yıllık hukuk mücadelesiyle, sattığı geminin parasını faiziyle avukattan aldı 9 yıllık hukuk mücadelesiyle, sattığı geminin parasını faiziyle avukattan aldı         
14:17
Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu         
11:21
Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 18:43:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Şehit polis memuru memleketine uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei