Kentte 27 Haziran'dan beri etkili olan şiddetli yağışların ardından Melen Çayı'nın taşması sonucu Efteni Gölü etrafındaki tarım arazileri, mesire alanı ve yerleşim yerleri su altında kaldı.

Düzce 'de yağışların sona ermesi ve sıcak havanın etkisiyle bazı bölgelerde sel suları çekilmeye devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika: (DRONE) Selden etkilenen Düzce'de sular çekilmeye devam ediyor - Son Dakika

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