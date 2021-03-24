Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyünde Şehitler Camisi'nin açılış törenine katıldı.

Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyünde yapımı tamamlanan ve 2010 yılında şehit düşen güvenlik korucusu Feyzi Altürk ile 2016 yılında şehit düşen oğlu Mehmet Sadık Altürk'ün anısına yapılan Şehitler Camisi'nin açılışı nedeniyle düzenlenen törende, İl Müftüsü Ramazan Tolan etti.

Vali Pehlivan, açılışını gerçekleştirdiği caminin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Törene, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Belediye Başkan Vekili Abdullah Umut Cihan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, 48'inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Beytüşşebap Kaymakamı ve Uludere Kaymakam Vekili Hasan Uğuz, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan, şehidin eşi ve annesi Hatice Altürk ile vatandaşlar katıldı.