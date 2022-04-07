Son dakika haberi | Tartıştığı arkadaşını tadilat yaptığı dairede öldürdü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Tartıştığı arkadaşını tadilat yaptığı dairede öldürdü

07.04.2022 17:01

Gelen son dakika haberine göre Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir dairede tadilat işi yapan genç, ziyaretine gelen arkadaşı tarafından öldürüldü.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir dairede tadilat işi yapan genç, ziyaretine gelen arkadaşı tarafından öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesi Yalı Caddesi'ndeki bir binanın ikinci katında tadilat yapan İ.K'yi (21), kısa süre önce tanıştığı U.E.T. (23) ziyaret etti.

Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.E.T, eline aldığı bir cam parçasıyla İ.K'yi boğazından ağır yaraladı.

Olay yerine gelen ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan İ.K, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan U.E.T'nin yakalanması için çalışma başlatan polis, şüpheliyi İsmet İnönü Caddesi'nde gözaltına aldı.

Son dakika haberi | Tartıştığı arkadaşını tadilat yaptığı dairede öldürdü
Son dakika haberi | Tartıştığı arkadaşını tadilat yaptığı dairede öldürdü
Son dakika haberi | Tartıştığı arkadaşını tadilat yaptığı dairede öldürdü

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Çiftlikköy, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Tartıştığı arkadaşını tadilat yaptığı dairede öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Tartıştığı arkadaşını tadilat yaptığı dairede öldürdü - Son Dakika
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