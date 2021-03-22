Çerkezköy ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hakan Tekin yönetimindeki 59 UG 967 plakalı otomobil, Kızılpınar Işıklar mevkinde, ilk önce Zafer Öztürk idaresindeki 39 ABD 596 plakalı otomobille daha sonra ise Mustafa Gönen idaresindeki 34 NA 9518 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Öztürk sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.