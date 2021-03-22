Son dakika haberi | Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi | Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

22.03.2021 00:15
Son dakika haberi | Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Çerkezköy ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çerkezköy ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hakan Tekin yönetimindeki 59 UG 967 plakalı otomobil, Kızılpınar Işıklar mevkinde, ilk önce Zafer Öztürk idaresindeki 39 ABD 596 plakalı otomobille daha sonra ise Mustafa Gönen idaresindeki 34 NA 9518 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Öztürk sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Zafer Öztürk, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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