Son dakika haberi... Ters dönen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberi... Ters dönen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
02.11.2020 15:37
Son dakika gündem haberine göre BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde şarampole yuvarlanıp ters dönen otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde şarampole yuvarlanıp ters dönen otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Burhaniye ilçesi kırsal Börezli Mahallesi girişinde meydana gelen kazada O.G. yönetimindeki 10 RD 983 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Sürücü O.G., ters dönen araçta sıkıştı. Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan O.G., ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika Müge Anlı, canlı yayında İzmir'deki depremzedeler için 3 milyon TL bağış topladı Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok Galatasaray'ın 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'le ilgili yaptığı paylaşım duygulandırdı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Otelin 5. katından düşerek can veren genç kızın şüpheli ölümü Şule Çet'i hatırlattı! Detaylar cinayeti işaret ediyor Avcılar'da minarelerden koronavirüs uyarıları tekrar başladı Karantinası bitti sanıp su faturası ödemeye giden vatandaş görevlilere yakalandı Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı